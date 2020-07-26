"Он просто не выдержит". Наташа Королева прокомментировала аварию с Ефремовым

Российская певица Наташа Королева прокомментировала смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. По ее словам, гибель человека в этой аварии стала для артиста трагедией всей жизни.

"Очень сложная ситуация. С одной стороны, понятно, что человек виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулем – преступник. С другой стороны – все под Богом ходим", – рассказала Королева "Комсомольской правде".

Она также надеется, что правосудие к Ефремову будет лояльно. В противном случае реальный срок для артиста станет смертельным приговором, считает певица.

"Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем. Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни", – подчеркнула Королева.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.