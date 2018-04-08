Онищенко предложил фильмами и сериалами повышать престиж профессии врача

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о необходимости повышать престиж профессии врача в глазах россиян, сообщает РИА Новости.

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Онищенко отметил, что медики - это особая категория людей, которые "идут в профессию не за деньгами, а чтобы реализовать свое умение и желание сострадать".

"Я не идеализирую ситуацию, но в большинстве своем это профессионалы, которые служат долгу. За это к ним должно быть особое отношение. Но, к сожалению, сегодня такого отношения в обществе к ним нет", - подчеркнул Онищенко.

По его мнению, в ситуации, когда профессия врача не ценится по достоинству, страдают сами пациенты: "Вера во врача - сама по себе лечебная процедура. От общения со специалистом людям становится легче".

Одним из инструментов для повышения престижа профессии он также назвал фильмы и сериалы о медиках.