Онищенко выступил против "замораживания" стоимости водки
Ранее сообщалось, что правительство в текущем году не планирует повышать минимальную розничную цену на водку
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против планов сохранить минимальную розничную цену на водку, сообщает РИА "Новости".
Среди причин в поддержку своего мнения Онищенко отметил, что в ряде случаев механизм повышения минимальной розничной цены (МРЦ) используется для недобросовестной конкуренции.
"Экономическая доступность, цена, особенно для молодежи - старшеклассников, студенчества, является одной из составляющих ограничения доступности к алкоголю… Достижения мировой практики - это вещь уже проверенная, причем проверенная в разных странах. И везде она срабатывала", - отметил бывший главный государственный санитарный врач России.
Ранее вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что правительство в текущем году не планирует повышать МРЦ на водку.
В настоящее время в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, а также на игристые вина и шампанское. Так, минимальная цена на водку сегодня равняется 205 рублям за одну бутылку объемом 0,5 литра, а на коньяк - 371 рублю.