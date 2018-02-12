Онищенко выступил против "замораживания" стоимости водки

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против планов сохранить минимальную розничную цену на водку, сообщает РИА "Новости".

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Экономика Минимальную цену на водку не планируют поднимать в этом году в России

Среди причин в поддержку своего мнения Онищенко отметил, что в ряде случаев механизм повышения минимальной розничной цены (МРЦ) используется для недобросовестной конкуренции.

"Экономическая доступность, цена, особенно для молодежи - старшеклассников, студенчества, является одной из составляющих ограничения доступности к алкоголю… Достижения мировой практики - это вещь уже проверенная, причем проверенная в разных странах. И везде она срабатывала", - отметил бывший главный государственный санитарный врач России.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что правительство в текущем году не планирует повышать МРЦ на водку.

В настоящее время в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, а также на игристые вина и шампанское. Так, минимальная цена на водку сегодня равняется 205 рублям за одну бутылку объемом 0,5 литра, а на коньяк - 371 рублю.