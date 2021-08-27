Онколог назвал шесть ранних признаков рака крови

Врач предупредил, что симптомы могут говорить и о других заболеваниях

27 августа 2021, 08:30, Роман Кильмяшкин

Как распознать рак крови (лейкоз) на ранних стадиях, рассказал порталу "Доктор Питер" врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

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Он уточнил, что диагноз может поставить только врач, но обязательно стоит обратиться к нему, если есть следующие симптомы:

  • кожный зуд;
  • сильная ночная потливость, когда приходится в течение ночи менять спальную одежду, простынь, наволочку;
  • снижение массы тела за последние полгода более чем на 10%;
  • повышение температуры тела до 38 градусов и выше;
  • проблемы со слизистой: десневые кровотечения, маточные кровотечения, визуально увеличенные периферические лимфатические узлы – "шишечки".

Шестой признак обнаруживается при анализе крови. Это увеличение количества зрелых лимфоцитов, появление бластов, расхождения с нормой по числу тромбоцитов и эритроцитов.

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Около 1,5 тысячи человек в Алтайском крае ежегодно заболевают раком лёгких

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