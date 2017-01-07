ООН будет бороться с сексуальной эксплуатацией со стороны миротворцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать специальную комиссию по борьбе с сексуальной эксплуатацией и надругательствами со стороны миротворцев. В ее состав, как сообщает ТАСС, войдут координатор организации по борьбе с сексуальным насилием Джейн Холл Лут, генеральный директор Международной организации по миграции Уильям Свинг, глава департамента полевой поддержки ООН Атул Харе, помощник генсека по правовым вопросам Стивен Матиас, а также ряд юридических и военных консультантов.

Специалисты проконсультируются с государствами - членами ООН и через несколько недель подготовят доклад, в котором изложат свои рекомендации.

Поднять эту тему решили из-за того, что в последнее время всемирная организация столкнулась с большим количеством жалоб на неподобающее поведение миротворцев, особенно в африканских странах. По словам бывшего генсека ООН Пан Ги Муна, такая ситуация сложилась из-за того, что в структуре всемирной организации нет специального суда, который рассматривал бы дела миротворцев, обвиняемых в преступлениях сексуального характера. Иными словами, если кто-то из "голубых касок" совершает нечто подобное, максимальная мера наказания, которая грозит преступнику - высылка на родину, при этом, подвергли ли его суду уже там, проверить в ООН не могут.