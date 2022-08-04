«Опасная зона». Как выглядит половина речного вокзала в Барнауле
На месте большей части вокзала остались кирпичи и мусор
4 августа 2022, 13:28
Корреспондент amic.ru прогулялась по набережной Оби в Барнауле и заглянула за забор, за которым сносят здание речного вокзала.
Напомним, демонтаж начали в конце мая. Обещали, что площадку полностью очистят через два месяца, но помешали ласточки, которые гнездились на объекте. Накануне снос возобновили. Вот что осталось от речного вокзала:
Снос речного вокзала в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Ранее сообщили, что на месте речного вокзала построят 40-этажные небоскрёбы — это будет самый высокий жилой комплекс в Сибири. Застройщик обещает благоустроить километровую набережную, сделать причал для водного транспорта и общественные пространства.
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