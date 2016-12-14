Опасное приобретение: стоит ли покупать мясо на рынке?

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Некоторые люди живут по устоявшемуся стереотипу: все свежее и натуральное можно купить лишь на рынке. Но это утверждение правдиво только на небольшой процент. В чем опасность покупки продуктов питания не в магазинах, разбирался корреспондент Amic.ru.

Кот в мешке

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Про то, как рыночные продавцы умеют обманывать, ходят легенды, но дыма без огня все-таки не бывает. Кроме обвеса покупателя или неправильного подсчета в свою пользу человек, стоящий за прилавком, может еще и, например, выдать один вид мяса за другой. Такой трюк легко применим в фарше. Так, можно к говяжьему или смешанному со свининой примешивать куриное мясо, а продавать по стоимости первых двух. А если попросить продавца на рынке при вас перекрутить выбранный кусок, то часть мяса обязательно незаметно останется в мясорубке, так что за свои деньги вы получите гораздо меньше, чем должны были. А еще торговцы смотрят на внешний вид покупателя и таким образом определяют, какую цену ему назвать, кому-то дешевле, а кому-то и подороже. Это все, конечно, неприятно, но не так страшно, хуже другое – когда вам пытаются предложить испорченный продукт. Если продавец не реализовал какое-то мясо, то некоторые предприниматели вычитают стоимость из его зарплаты. Поэтому люди за прилавками идут на любые хитрости. Лежавшее мясо кладут на самое видное место, смачивают водой, чтобы выглядело сочнее. Купив такое, вместо приятного ужина можно получить пищевое расстройство. У крупных сетевых мясных магазинов такая ситуация невозможна. Там на упаковке видно все и сразу: точный вес, дату упаковки и другие важные для покупателей критерии, кроме того, цена не выше рыночной.

Натуральное или нет?

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Приверженцы покупки товаров на рынках часто в качестве аргумента приводят тот факт, что продукты привозят напрямую от фермеров. Но можно ли утверждать это наверняка? Конечно, нет. Предприниматели, чьи прилавки стоят на рынках, покупают продукцию большими партиями у перекупщиков, которые уже действительно выходят на фермеров, но на каких? Из какого хозяйства то или иное мясо – узнать практически невозможно, оно может быть куплено с рук у нерадивых хозяев, животные которых были больны. А еще для того, чтобы заработать чуть больше, свою продукцию на прилавок может подложить и продавец, которому товар привезли, например, родственники из деревни, и мясо это, может, конечно, и свежее, но никакой контроль не проходило. В магазинах ни та, ни другая ситуация невозможна. Там все четко, по документам и от проверенных поставщиков.

В чем проблема?

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Проблема во владельцах точек на рынках, которые часто нанимают на работу всех желающих, не спрашивая документы, санитарную книжку. В магазинах так не делают. Но если вы все-таки решили отправиться не в сетевой отдел мясной компании, а к рыночному продавцу, то должны помнить, что как первые, так и вторые должны работать под постоянным контролем ветеринарной службы. И покупатель имеет право спросить ветеринарное удостоверение партии. Хорошо, когда дата сегодняшняя или вчерашняя, а вот недельный срок покажет, что перед вами обманщики.

Другая проблема рыночных продавцов в том, что мясо доставляется до точки продажи в антисанитарных условиях: никто не знает, как его везут, как упаковывают и какими руками трогают. Проблемы возникают и на этапе реализации: порой просто достаточно взглянуть на прилавок, чтобы отбить себе всякое желание что-то покупать, да и аппетит на неделю. Мясо не может лежать на солнце, по нему не должны ползать мухи, правильно, когда оно хранится в специальных холодильных камерах, которые продавцы содержат в чистоте. Если режимы хранения и транспортировки не соблюдаются, это приводит к развитию бактерий и болезнетворных микробов, которые покупатель съест вместе с купленным кусочком свинины, говядины или курицы.

Конечно, не все рынки такие, некоторые предприниматели действительно ответственно следят за тем, что и как продают, получают все необходимые справки, разрешения, проходят ветеринарный контроль. Но если у вас нет проверенной точки или продавца среди друзей, лучше не рисковать и покупать такой важный для человеческого организма продукт, как мясо, в специализированных магазинах.