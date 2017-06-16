Операция "эвакуация": как улицы Барнаула очищают от нарушителей парковки

Фото: Вячеслав Мельников

Неправильно припаркованные автомобили мешают всем: мамочкам с колясками, инвалидам, людям, которые не могут пройти по тротуару... В редакцию Amic.ru читатели присылают множество фотографий с такими фактами. Как работает полиция в этом отношении и легко ли оказаться на штрафстоянке, выяснили корреспонденты нашего портала, побывав в рейде с сотрудниками ДПС.

Остановка запрещена!

Первый пункт нашего маршрута — площадь возле автовокзала. Тут остановка транспортных средств на участке улицы Привокзальной запрещена. Об этом информирует соответствующий знак, рядом с которым установлен и знак "Работает эвакуатор". Но, несмотря на все предупреждения, машин тут всегда много. Это утро не стало исключением.

Заметив машину сотрудников ГИБДД, многие поспешили уехать. На менее расторопных нарушителей инспектор ДПС, лейтенант полиции Андрей Лавренов составляет протокол об административном правонарушении и просит перепарковать авто, попутно напоминая, что если владелец откажется выполнить требование сотрудника полиции, машина подлежит эвакуации. Расставаться с "железными конями" никому не хочется, и через пару минут авто уже оказываются на другой стороне улицы. Кстати, свободных парковочных мест там достаточно.

"За нарушение требований знаков "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена" предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей. За игнорирование знака "Парковка для инвалидов" сумма штрафа равна пяти тысячам рублей. Все эти штрафы в течение 20 суток можно оплатить со скидкой 50%", - рассказывает Андрей Лавренов.

На штрафстоянку

Водителя этой "Тойоты Короллы" на месте не оказалось. Лейтенант полиции Борис Буянов вызывает эвакуатор. Факт нарушения правил парковки фиксирует на фотоаппарат, чтобы со стороны владельца не было претензий. Составляется административный материал. Важно: процесс погрузки машины всегда проходит в присутствии двух понятых или с применением средств видеофиксации.

На эвакуаторе выставляется опора, чтобы он не перевернулся во время работы. Затем над автомобилем заносится траверс и ставится захват для колес, чтобы не повредить машину. Авто, подлежащее эвакуации, при помощи специального оборудования закрепляют стропами на колесах ТС. Далее с помощью крана-манипулятора машина загружается на платформу эвакуатора. Аналогично происходит процесс разгрузки на территории специализированной стоянки.

Новости

Прочее Сколько будут платить жители Алтая за эвакуацию авто и штрафстоянку?

Когда авто уже находится на платформе, сотрудник ГИБДД составляет акт приема-передачи транспортного средства. Можно ехать на штрафстоянку. Всего в Барнауле их две: на Калинина, 116/3 в и на Малахова, 169 в.

Затем сотрудник Госавтоинспекции сообщает в дежурную часть госномер автомобиля, основания для применения мер по эвакуации и адрес штрафстоянки, куда будет направлена "Тойота". Теперь вся ответственность за автомобиль возлагается на компанию, оказывающую услуги по эвакуации.

Водитель Александр Тагильцев во время погрузки поясняет, что по правилам российского законодательства, если водитель успевает вернуться до того, как начнется транспортировка, машину положено вернуть, даже если автомобиль уже полностью готов к отгрузке. Но если все документы заполнены и эвакуатор начал перемещение на специализированную стоянку с задержанным автомобилем, водителю придется забирать машину уже со штрафстоянки.

Удовольствие прокатить авто на эвакуаторе не из дешевых: за первый километр пути для мотоциклов и мопедов установлена цена 415 рублей, автомобилей категории B и D (до 3,5 тонн) — 755 рублей, категории D (тяжелее 3,5 тонн), а также C и E — 1435 рублей, негабаритных транспортных средств, к которым относятся трактора и крупные автомобили, — 2115 рублей. За каждый последующий километр оплата для всех транспортных средств составляет 75 рублей.



Один час на штрафстоянке обойдется в 61 рубль. Чтобы забрать транспортное средство, вначале придется получить разрешение на выдачу ТС, заплатить штраф, а также расходы по эвакуации и время, которое машина проведет на штрафстоянке.

Сложное уравнение

Когда эвакуатор с "Тойотой" "на борту" уже успел подъехать к перекрестку, на стихийной парковке появилась беременная женщина. За руку она вела маленького сынишку. Увидев, что автомобиля нет, ребенок громко заплакал. Попытки мамы "договориться" с полицейским на месте не увенчались успехом. Как пояснили сотрудники, факт нарушения зафиксирован, все документы заполнены и автомобиль уже находится под ответственностью ООО "Авто Спас Регион 22". "Договориться" с водителем спецтехники у женщины тоже не получилось, и эвакуатор продолжил движение на штрафстоянку.

Вернувшись к сотрудникам полиции, молодая мама устроила скандал и не стеснялась в выражениях. За беременную вступились таксисты, которые стали просить позвонить водителю эвакуатора и отдать авто.

В ответ сотрудники полиции пытались объяснить, что закон нарушать нельзя и они выполняют свою работу. "Понимаете, все документы уже заполнены, данные переданы в дежурную часть, и мы уже не в силах изменить ситуацию. Поймите, мы выполняем требования закона", - пояснил инспектор.

Водитель эвакуатора в таких случаях также является "заложником" действующего законодательства. Решение об эвакуации принимается сотрудниками ГИБДД в установленных законом случаях, а водитель, по сути, лишь исполняет поставленную задачу о задержании ТС. Самостоятельно принять такое решение либо его отменить он не имеет полномочий.

Водителям следует помнить, что эвакуировать транспортное средство имеют право, если оно препятствует движению других машин или пешеходов, если стоит в 15 метрах до и после остановки и ближе 5 метров к пешеходному переходу.

Дефицит парковочных мест

Двигаемся дальше. Следующий протокол сотрудники ГИБДД составляют на водителя "Тойота Виста", который "на минуточку" припарковался на тротуаре на проспекте Социалистическом.

"Как чувствовал, что "хлопнут". Вот было же предчувствие. Но срочно надо было заплатить за кредит. А припарковаться было некуда. Так я никогда не нарушаю", - сокрушается водитель Юрий.

Наша следующая остановка у дома № 69 на проспекте Социалистическом. Тут сразу три легковых автомобиля припарковались на тротуаре и полностью перегородили проход для пешеходов. Сотрудник ГИБДД Борис Буянов соглашается, что мест для парковки в городе действительно недостаточно и зачастую люди вынуждены идти на нарушение. Но не в этот раз. Места свободные есть, но этим водителям просто "так удобно".

Согласно ПДД, эвакуация осуществляется только с тех участков дороги, где висит знак, повествующий о том, что здесь работает эвакуатор. То есть граждане должны быть проинформированы, что есть риск не найти свою машину в том месте, где они ее оставили. На этом объекте предупреждения об эвакуации нет, поэтому инспектор составляет только протоколы об административном правонарушении.

"На минуточку"

"Кто-то говорит, что оставил машину буквально на минуту, кто-то говорит, что не видел знак, кто-то объясняет, что просто негде было припарковаться. Конечно, проблема с нехваткой мест для парковки в городе существует. Наиболее остро она стоит в Индустриальном районе. Ежедневно мы работаем по заявкам от жителей. Перегородили въезд в детский сад, оставили машину на газоне или тротуаре — все это повод для того, чтобы отправить автомобиль нарушителя на штрафстоянку. Со спальных районов чаще всего эвакуируем в утреннее время", - рассказывает инспектор Борис Буянов.

Для отработки таких заявок в краевой столице на линию ежедневно выходят два эвакуатора. Вместе с водителем "путешествует" один сотрудник ГИБДД. На планерке, непосредственно перед выездом, решают, по какому маршруту будут двигаться сегодня.

Если вы вернулись и не обнаружили свой автомобиль там, где вы его оставили, следует позвонить по телефону: 02 или в дежурную часть ГИБДД по номеру: 393-555. Необходимо выяснить, на какой специализированной стоянке находится ваш автомобиль, и незамедлительно принять меры для его возврата.Машины мажоров, чиновников и несовершеннолетних

"Максимально за сутки на моей памяти было эвакуировано 15 автомобилей. Случаи бывают разные. Бывает, и машины чиновников эвакуируем с тротуаров, потому что с коляской там не пройти. Встречаются и так называемые мажоры на Lexus и BMW, которые уверены в своей неприкосновенности. Но и эти транспортные средства тоже попадают на штрафстоянку. Перед законом все равны: и обычный гражданин, и бизнесмен, и госслужащий. Если закон нарушен – порядок устранения нарушений также для всех один", - рассказывает директор компании ООО "Авто Спас Регион 22" Николай Воронков.

Нередки случаи, когда эвакуировать приходится "шестерки" и "семерки", на которых катаются 14-15-летние подростки, зачастую вообще без документов. Данная категория так называемых "автомобилистов" таит большую опасность для других законопослушных владельцев. Автомобили подростки приобретают по договору купли-продажи, своевременно на учет в органах ГИБДД их, естественно, не ставят. Об "автогражданке" и говорить не приходится. Николай Воронков подчеркивает, что это происходит из-за пробелов в законодательстве. Эти транспортные средства обычно уже не забирают со штрафстоянки, так как стоимость хранения таких автомобилей зачастую превышает их стоимость.

Все это приводит к тому, что специализированная стоянка переполняется "брошенными" и "отказными" автомобилями. Юристы компании проводят работу с владельцами транспортных средств, разъясняют порядок их выдачи и преимущества добровольной оплаты услуг специализированной стоянки, а также погашения образовавшейся задолженности. Кроме этого, со злостными неплательщиками ведется работа по взысканию задолженности за оплату услуг спецстоянки в принудительном порядке через суд и службу судебных приставов.

Согласно статистике, за сутки в Барнауле эвакуируется порядка 10-15 машин. За пять месяцев 2017 года за нарушение правил парковки сотрудники ГИБДД в Барнауле составили 2520 административных материалов.