Определена самая красивая банкнота 2017 года

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Национальный банк Швейцарии в минувшем году выиграл в голосовании премии "Банкнота года" благодаря купюре в 10 франков. Об этом пишет RT, ссылаясь на официальный сайт Международного общества банкнот (IBNS).

Издание пишет, что на швейцарской банкноте с одной стороны изображена человеческая рука с дирижёрской палочкой и глобус с разметками часовых поясов. На обратной стороне купюры показан часовой механизм и железная дорога.

Также за право стать самой красивой банкнотой года боролись купюра в £10 с изображением женщины-учёного (Шотландия ), 10 канадских долларов с изображением четырех политиков и регионов страны, а также купюра в 7 долларов из Фиджи (изображена первая победа национальной команды регби на Олимпийских играх).

Кроме этого, на победу претендовали норвежские 100 крон с рисунком корабля викингов, а также изображение китовых акул на купюре Джибути в 40 франков.

Российская банкнота номиналом 2 тысячи рублей, на которой изображён Русский мост во Владивостоке и космодром "Восточный" тоже принимала участие в конкурсе.