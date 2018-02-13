Опрос: большинство россиян осуждают супружеские измены

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что большинство россиян осуждают супружеские измены, сообщает РИА "Новости".

Согласно данным опроса, 64% всегда или почти всегда осуждают супружеские измены. При этом 69% из них женщины. Но не все так строги. 12% опрошенных рассказали, что относятся к адюльтеру "абсолютно лояльно".

Между тем 27 лет назад измены осуждали 67%, однако тогда было заметно меньше резких критиков. Также опрос показал, что большинство респондентов негативно относятся к однополым отношениям. Такие связи не приветствуют 79% опрошенных. И только 9% респондентов не видят в этих связях ничего предосудительного.

Также опрос показал, как россияне относятся к абортам. Принципиально осуждают аборты 26% опрошенных россиян. Но в ситуации, когда к аборту женщину вынуждают материальные трудности, большинство граждан проявляют лояльность: 38% считают это неприемлемым только в некоторых случаях, 28% — в принципе не осуждают.