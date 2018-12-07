Опрос: большинство россиян считают интернет опасным для детей местом

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Большинство родителей в РФ считают интернет опасным для детей в целом, при этом сами дети-подростки часто не согласны с тем, что виртуальный контент может нанести им реальный вред. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги опроса НАФИ.

"По мнению большинства родителей (72%), интернет — это опасная среда для детей. Две трети подростков (67%) понимают, что в интернете есть опасный контент, при этом каждый третий считает, что информация из сети не может принести пользователям реального вреда", — цитирует агентство авторов исследования.

В частности, 76% подростков используют разные источники информации, чтобы составить объективную картину события, а 24% респондентов-детей не сомневаются в достоверности новостей из источников, которым они привыкли доверять.

В то же время родители не отрицают, что данные в сети могут быть полезными для детей. "Более половины взрослых (55%) считают, что в интернете достаточно полезных для детей материалов. При этом среди подростков абсолютное большинство (90%) отметили пользу современных гаджетов и приложений в их повседневной жизни", — сказано в исследовании.

Также почти половина (45%) родителей полагают, что их дети используют компьютер для игр, при этом всего 20% подростков ответили, что используют цифровые устройства для развлечений.

Исследование проводилось в мае-августе текущего года. Опрос 800 родителей и 412 подростков 14-17 лет проводился в 150 населенных пунктах 46 субъектов РФ.