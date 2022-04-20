Каждый третий молодой россиянин считает себя атеистом

Почти каждый четвёртый житель России (23%) считает себя неверующим, при этом среди молодёжи 18-30 лет к атеистам себя относит каждый третий (34%). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Большая часть россиян, почти две трети (63%), причисляет себя к православным. Среди молодёжи от 18 до 30 лет эта доля ниже — 51%.

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Согласно результатам опроса, исповедуют ислам 8% россиян. Среди респондентов в возрасте от 31 года до 45 лет мусульманином называет себя каждый десятый (10%).

Доля католиков, протестантов и униатов вместе взятых в опросе составляет 2%. Столько же граждан исповедуют другие религии.

Всероссийский опрос проводился ФОМ 8-10 апреля 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ в 53 регионах.

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Ранее сообщалось, что в Барнауле в пасхальную ночь 24 апреля с 2 до 4 часов будет работать несколько трамваев и троллейбусов. Подобная перевозка горожан ежегодно организуется во время празднования православной Пасхи.