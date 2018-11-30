Опрос: россияне стали хуже относиться к США

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Россияне стали хуже относиться к США. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости и итоги опроса фонда "Общественного мнения".

Уточняется, что 34% участников опроса заявили, что плохо настроены по отношению к США, при этом в январе прошлого года людей с такой позицией было 22%.

11% заявили о хорошем отношении к Штатам (в январе прошлого года — 22%).

50% заявили, что им безразлична Америка.

В исследовании сказано, что 51% опрошенных считает российско-американские отношения плохими, 4% — хорошими. По словам 7% респондентов, за последний год отношения между двумя странами улучшились, по мнению 48% — ухудшились, 30% считают, что не изменились.

По словам социологов, 63% респондентов заявили о необходимости для руководства РФ стремиться к улучшению отношений с Штатами, а 20% придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос "ФОМнибус" проходил с 24 по 25 ноября в 104 населённых пунктах 53 российских субъектов среди 1500 человек.