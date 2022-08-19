Опрос: треть россиян ориентируются на гороскопы при принятии решений

Почти треть россиян ориентируются на гороскопы при принятии решений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведённого сервисами «Работа.ру» и «СберАвто» среди 3,2 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Опрос показал, что 29% респондентов, доверившись звёздам, могут пересмотреть планы по смене работы, отказаться от покупки машины или другой крупной сделки, перенести дату собеседования или иного важного события. 2% из них готовы даже отказаться от встречи с человеком определённого знака зодиака.

39% респондентов также рассказали, что читают гороскопы, только когда они попадаются им на глаза, а 49% респондентов — не читают вовсе. 45% россиян также сообщили, что смотрят прогнозы ради развлечения.

Считают астрологию антинаучной и не верят звёздам 39% респондентов.