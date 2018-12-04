Опубликован список самых популярных у туристов городов мира

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Гонконг, Бангкок (Таиланд) и Лондон (Великобритания) вошли в тройку лидеров топ-100 самых популярных среди туристов городов мира. Об этом пишет РИА Новости. ссылаясь на Euromonitor International.

Гонконг принял почти 30 миллионов туристов, столица Таиланда — около 22,5 миллиона, а Лондон — порядка 20.

Затем в списке расположились Макао (Китай), Сингапур, Париж (Франция), Дубай (ОАЭ), Нью-Йорк (США), Куала-Лумпур (Малайзия) и Шэньчжэнь (Китай).

Эксперты сообщают, что интерес к Гонконгу вырос, в частности, после завершения строительства моста Чжухай-Макао-Гонконг и появления высокоскоростного железнодорожного сообщения, которое вдвое сокращает время в пути из крупных городов Китая.

Кроме этого, эксперты отметили, что Париж в рейтинге обогнал Дубай. В столице Франции туротрасль восстанавливается после падения показателей из-за терактов в ноябре 2015 года.

В европейском рейтинге после Лондона и Парижа третье место занял Стамбул, принявший больше туристов, чем, например, Рим: 12 миллионов против 9,7 миллиона человек. Следующие в списке популярных европейских городов — Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.

Москва расположилась на 46-м месте, обогнав по турпотоку Флоренцию и Дублин. В столице России за год побывали 5,4 миллиона человек. Прошлогодний результат превзойден на 12,6%.