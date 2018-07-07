Опубликован украинский законопроект о запрете называть Россию Россией

На сайте Верховной рады опубликован текст законопроекта, согласно которому наименование "Русь" и производное от него "Россия" являются обозначениями исторической территории Украины, пишет "Взгляд".

Документ предлагает запретить их использование для названий территории Российской Федерации. Проект закона размещен на сайте Верховной рады. О самом законопроекте стало известно 3 июля.

Новости

Общество Украина попросила Facebook запретить страницы с новостями из ДНР и ЛНР

Инициатором законопроекта стала депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская.

"Одним из проявлений такой недружественной "имперской политики" Российской Федерации в отношении Украины является использование исторического названия территории Украины - "Россия", "Русь" - как официального названия Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

"Вместе с тем "Россия" и/или "Русь" является историческим названием территории, на которой расположена современная Украина, а ее использование в качестве официального синонима Российской Федерации является агрессивным напоминанием гражданам Украины о "временности" украинской государственности и посягательством на государственный суверенитет Украины", - утверждают украинские депутаты.

"Название "Русь" и производная от нее "Россия" являются общепризнанным названием нынешней Украины. Территория нынешней Российской Федерации никогда, к новому времени, не называлась иностранными источниками и местными жителями ни "Русью", ни "Россией", - добавляют украинские депутаты.

Отмечается, что принятие закона будет способствовать "защите национальных интересов Украины, исторического и культурного наследия украинского народа, сохранению независимости Украины, восстановлению исторической и социальной справедливости, а также консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры".