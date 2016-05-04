Опубликованы фото четвертого подозреваемого в убийстве семьи Андрея Гошта

Фото: mvd.ru

Фотографии четвертого подозреваемого в убийстве семьи полковника полиции Андрея Гошта, совершенного под Сызранью, опубликовало Министерство внутренних дел России.

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Общество Силовики задержали четвертого подозреваемого в убийстве семьи Андрея Гошта

Снимки подозреваемого Махмадали Ахмадова представлены на официальном сайте МВД. Вероятно, что именно он был организатором преступления.

Напомним, что о задержании четвертого подозреваемого по громкому уголовному делу стало известно в среду, 4 мая.

Известно, что силовики задержали его в московском аэропорту "Домодедово" по прилету из Душанбе.

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Ранее правоохранителями на территории Самарской области были задержаны еще трое фигурантов дела.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что жестокое убийство полковника полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи было совершено в ночь на 24 апреля в селе Ивашевка под Сызранью.

Андрей Гошт является уроженцем Алтайского края. 29 апреля в селе Паново Ребрихинского района были похоронены его родители. Правоохранитель вместе с женой днем ранее был погребен в Омске.

