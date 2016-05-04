Опубликованы фото четвертого подозреваемого в убийстве семьи Андрея Гошта
Вероятно, именно он и был организатором преступления
Фото: mvd.ru
Фотографии четвертого подозреваемого в убийстве семьи полковника полиции Андрея Гошта, совершенного под Сызранью, опубликовало Министерство внутренних дел России.
Снимки подозреваемого Махмадали Ахмадова представлены на официальном сайте МВД. Вероятно, что именно он был организатором преступления.
Напомним, что о задержании четвертого подозреваемого по громкому уголовному делу стало известно в среду, 4 мая.
Известно, что силовики задержали его в московском аэропорту "Домодедово" по прилету из Душанбе.
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Ранее правоохранителями на территории Самарской области были задержаны еще трое фигурантов дела.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что жестокое убийство полковника полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи было совершено в ночь на 24 апреля в селе Ивашевка под Сызранью.
Андрей Гошт является уроженцем Алтайского края. 29 апреля в селе Паново Ребрихинского района были похоронены его родители. Правоохранитель вместе с женой днем ранее был погребен в Омске.