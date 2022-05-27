Опустевшее кресло главы Минспорта Алтайского края в ближайшее время может занять новый кандидат

Минспорт Алтайского края в ближайшее время может возглавить новый руководитель. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на собственные источники.

Источники портала утверждают, что имя потенциального руководителя пока неизвестно, но решение о назначении могут принять до конца текущей недели.

В числе четырёх возможных кандидатов называют замглавы Минспорта Максима Рябцева, а также его бывшего коллегу Юрия Самсоненко.

Также обсуждаются кандидатуры депутата АКЗС Ивана Нифонтова и руководителя фракции «Единой России» в Гордуме Вячеслава Перерядова.

Напомним, что бывший глава министерства Алексей Перфильев провёл свой последний рабочий день 19 апреля. По информации источников, он оставил пост, для того чтобы переехать в Москву.