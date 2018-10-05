Орешкин: на текущий курс рубля влияет обострение ситуации на мировых рынках

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что текущая волатильность курса рубля объясняется обострением ситуации на глобальных рынках, однако это воздействие носит краткосрочный характер, передает ТАСС.

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Экономика Минфин сделал прогноз курса рубля до 2035 года

Орешкин заверил, что долгосрочные прогнозы МЭР остаются в силе. ​

"Глобальная волатильность влияет в том числе и на российский рынок. Курс у нас плавающий, поэтому изменение настроений глобальных всегда, конечно же, оказывает краткосрочное влияние на валютный курс. Долгосрочно у нас с точки зрения наших ожиданий ничего не меняется", - пояснил министр.

По его словам, на глобальных рынках сейчас ситуация обостряется. В частности, в Турции инфляция поднялась до 24,5% и стала выше ключевой ставки. ​

"Если вы посмотрите, доходности десятилетних американских облигаций поднялись до очередного максимума - 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идет серьезное ослабление", - отметил Орешкин.