Орешкин предупредил россиян о подготовке "блока непопулярных решений"

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин готовит блок "непопулярных решений", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата от "Единой России" Татьяну Цыбизову.

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Экономика Эксперты: пенсионная реформа обернется для страны безработицей и бедностью

Об этом Орешкин заявил на встрече с депутатами Госдумы от "Единой России". На самой встрече обсуждались вопросы повышения пенсионного возраста, выведение самозанятых из тени и не только.

"Был настораживающий один момент, когда сказали, что Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений. Это было озвучено", - сказала Цыбизова.

По ее словам, точные сроки принятия решений и их направление не были названы.

Наиболее непопулярной реформой, которая в настоящий момент обсуждается правительством, является повышение пенсионного возраста. Большинство россиян заявляют, что они в принципе не доживут до пенсии.