Орнелла Мути купила трехкомнатную квартиру в Москве
Бойфренд Мути занимается сетевым маркетингом и собирается наладить дело в Москве
18 ноября 2016, 10:23
Фото: 4.404content.com
Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути приобрела трехкомнатную квартиру в Москве на Остоженке, около Храма Христа Спасителя. Об этом пишет "Интерфакс".
Как сообщает издание, актриса собирается жить в российской столице вместе со своим женихом Фабрисом Керерве. Мужчина занимается сетевым маркетингом, а в Москве хочет развить свое дело.
Что же касается самой актрисы, то она хочет запустить линию кожаной обуви и открыть ресторан итальянской кухни.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что Мути не обращалась за гражданством России.
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