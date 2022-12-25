Оружие, биометрия и целостность территорий. Какие законы приняла российская Госдума в конце года

Осенняя сессия Госдумы продолжалась с 30 августа по 22 декабря

25 декабря 2022, 07:00, Антон Дегтярев

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

В четверг, 22 декабря, состоялось завершающее пленарное заседание осенней сессии Государственной Думы. Тем самым осенняя сессия закончилась, и до 9 января депутаты собираться не будут. Тем не менее под занавес сессии они приняли ряд законов в первом, втором или третьем чтениях. Amic.ru собрал законопроекты, которые вышли из-под пера народных избранников под занавес года.

Закон о такси

Закон, регулирующий работу такси, Госдума уже приняла. Он вводит понятия «легковое такси», «служба заказа легкового такси», «заявитель», «заказ легкового такси», «региональный реестр перевозчиков легковых такси», «региональный реестр легковых такси», «региональный реестр служб заказа легкового такси» и так далее. По закону водителям с непогашенной судимостью и большим количеством штрафов запретят работать в такси.

Водитель должен будет заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или зарегистрироваться как самозанятый.

Документ регламентирует разметку такси. Теперь авто должны быть отмечены контрастной цветографической схемой с элементами в шахматном порядке. На крыше должен быть фонарь оранжевого цвета, а в салоне — карточка о перевозчике и водителе.

Деятельность служб заказа такси документ также регламентирует. Сервисы должны будут открывать региональное представительство, если в субъекте каждый день работает более четырёх тысяч машин. Все данные компании обязаны хранить только на российских серверах, появятся ресурсы легкового такси.

Кроме того, агрегаторы будут делить ответственность с самозанятыми водителями. Если такой таксист попадёт в ДТП, агрегатор выплатит компенсацию пострадавшему пассажиру. А если сервис будет отдавать заказы водителям-нелегалам, у него могут забрать разрешение на работу в регионе.

Такси / Фото: amic.ru Усиление контроля за оружием В конце осенней сессии депутаты Госдумы приняли в третьем чтении и поправки в Федеральный закон «Об оружии» и другие законодательные акты, касающиеся контроля за оружием. По ним лицензии на оружие не будут давать гражданам РФ, которых подозревают или обвиняют в умышленном преступлении. Лицензию не получат и те, кто, по мнению МВД или ФСБ, может нарушить права и свободы граждан и угрожает государственной или общественной безопасности. Такое заключение будет также лишать людей ранее выданного оружия и действовать год с момента вынесения. При этом отказ можно будет обжаловать в суде. Вместе с тем законность отказа может проверить и прокуратура. Освободят от проверки только военных, правоохранителей и представителей коренных малочисленных народов. Кроме того, депутаты одобрили поправки о приоритетном праве мобилизованных и добровольцев сдавать государству своё гражданское оружие на хранение. Их освободят от ответственности, если срок разрешения на оружие истечёт. Закон о детском отдыхе Принятый Госдумой закон о повышении качества детского отдыха ввели, чтобы организации отдыха и оздоровления детей максимально использовали спортивные и культурные объекты для развития воспитанников. Теперь в «детские» программы нужно включать дополнительные культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, также внимание будут уделять организованному туризму.

Дети / Фото: amic.ru

Законы по защите граждан от диверсий

Народные избранники в третьем чтении одобрили и блок законов о защите России и её граждан от террористической и диверсионной угроз. По закону вводится уголовная ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к диверсии.

За склонение, вербовку и иное вовлечение в диверсионную деятельность, за её финансирование и обучение диверсиям будет грозить пожизненный тюремный срок. Такое же наказание — за создание диверсионного сообщества. А за участие в нём грозит до 10 лет тюрьмы. За пособничество в диверсиях дают от 10 до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, счета тех, кто финансирует диверсии, будут блокироваться в том же порядке, как сейчас блокируются кошельки террористов. Подробнее о законе можно прочитать здесь.

Поправки о защите территориальной целостности РФ

В первом чтении депутаты Госдумы приняли два законопроекта о противодействии экстремизму и защите территориальной целостности России.

К экстремистским материалам теперь отнесут карты и иные документы и изображения, которые оспаривают территориальную целостность России и предназначены для публичной демонстрации и распространения.

За распространение неправильных карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юрлиц штраф может достигать миллиона рублей.

Наказания за нарушение закона об иноагентах

В третьем чтении депутаты приняли закон об ответственности за нарушения иноагентов. Кодекс депутаты приводят в соответствие с законом об иноагентах от 1 декабря (ознакомиться с его содержанием можно здесь). Теперь иноагентам за нарушение закона (отсутствие приписки иноагента, непредоставление необходимых сведений, несоблюдение ограничений) грозит штраф от двух тысяч до миллиона рублей.

Злостное уклонение от обязанностей иноагентов грозит уголовной ответственностью. Если иноагента два раза за год привлекли к административной ответственности, его наказывают уже по статье УК РФ. Посадить в тюрьму могут на срок до двух лет.

Нельзя создавать НКО либо структурное подразделения иностранной НКО, если оно призывает граждан «к отказу от исполнения гражданских обязанностей» или к нарушению закона. За создание и руководство такой организацией грозит до шести лет тюрьмы.

Закон о защите биометрических данных

Новый закон регулирует область сбора и хранения биометрических данных. По нему теперь сдача биометрических данных — это добровольный процесс, а сбор биометрии несовершеннолетних можно производить только с согласия родителей. Чтобы отказаться сдавать биометрические данные, нужно подать письменное заявление через любое отделение МФЦ. При этом тем, кто не сдавал биометрию, не откажут в каких-либо услугах.

Закон определяет закрытый перечень категорий биометрии — это образец голоса и изображение лица. Собирать геномную информацию нельзя. В любой момент гражданин может отозвать согласие на обработку биометрии. За детей это могут делать родители и опекуны. Проверить данное согласие на обработку биометрии и все совершённые с ней действия можно будет через портал госуслуг.

В обработке и хранении биометрических данных не смогут участвовать иностранцы. Любое иностранное участие здесь запрещается. Требование к операторам биометрической информации стали жёстче: им может быть лишь государственное учреждение или ГУП, а не любое юрлицо. Передача биометрии через границу запрещается, все сведения будут храниться на территории РФ.

Кроме того, создаётся Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных. Туда войдут общественники, эксперты и централизованные религиозные организации. Главной его задачей будет общественный и этический контроль за внедрением единой биометрической системы и биометрии в целом.

Школа / Фото: amic.ru

Школы разрешили переводить на муниципальный уровень

Ещё одно изменение касается школ. Их теперь можно переводить с муниципального уровня на региональный, закон Госдума приняла 21 декабря сразу во втором и третьем чтениях.

В нижней палате парламента посчитали, что муниципалитеты часто не могут решить проблемы дефицита учителей и плохого состояния школ из-за нехватки денег. Депутаты отметили, что перевод средних учебных заведений на региональный уровень повысит качество образования и решит кадровые и материально-технические проблемы.

Отметим, что всего за осеннюю сессию Госдума приняла 653 закона. Среди них, например, были нашумевшие законы о запрете пропаганды ЛГБТ, об иноагентах, о мобилизации, о принятии в состав России новых территорий и так далее.