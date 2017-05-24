ОСАГО предлагают удешевить для опытных водителей

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Банк России предлагает дифференцировать стоимость полисов ОСАГО для водителей в зависимости от их опыта и возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект, разосланный регулятором для ознакомления страховщикам.

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В случае принятия поправок начинающие водители будут вынуждены платить за полис больше, а опытные - меньше. Так, 22-24-летние водители со стажем до четырех лет и 25-29-летние со стажем до года получат максимальный коэффициент 1,8, как и все водители в возрасте от 16 до 21 года.

Для автомобилистов возрастом свыше 49 лет, стаж вождения у которых превышает 14 лет, предлагается назначить минимальную ставку 0,66. Таким образом, "скидку на возраст" могут применить впервые.

По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, более детальная разбивка коэффициентов по возрасту и водительскому стажу сделает цену полиса ОСАГО справедливее без повышения тарифа.

"Российская газета" добавляет, что проект Центробанка предполагает также повышение стоимости страховки "мультидрайв" в 1,5 раза.