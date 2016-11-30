Оскорбление президента Азербайджана в сети может довести до тюрьмы

Фото: pixabay.com

Уголовная ответственность грозит теперь в Азербайджане тем, кто как-то оскорбит президента в интернете, пишет РБК.

По данным издания, такое предложение выдвинул генеральный прокурор Закир Гаралов. Его поддержал парламент Азербайджана.

Тем, кого признают виновным в таком правонарушении, грозит штраф в размере 500-1000 манатов (19-37 тысяч рублей) или исправительные работы до двух лет, или лишение свободы сроком на два года.

Более серьезное наказание предусмотрено для тех нарушителей, которые будут распространять оскорбления в адрес президента с использованием фейковых имен, профилей или аккаунтов. Они могут получить штраф в размере 1000-1500 манатов (37-58 тысяч рублей) или сесть в тюрьму на срок до трех лет.