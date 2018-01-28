Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, Ингвар Кампрад скончался у себя дома в Смоланде.

Ингвар Кампрад начал торговать, когда ему исполнилось 5 лет, он покупал спички оптом в Стокгольме и продавал их в своей небольшой деревне в розницу. Первым покупателем стала его бабушка, которая поощряла юного бизнесмена. Ингвар продолжал торговлю, разносил товары лично и посылал их по почте, тогда это были ручки, карандаши, кошельки, рамки. В 1948 году в ассортименте впервые появилась мебель, а уже в 1958 году открылся первый магазин ИКЕА в Швеции. Сеть магазинов стала разрастаться, в 1963 году ИКЕА вышла на международный рынок, начав с Норвегии.

Название "IKEA" является акронимом и расшифровывается как "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd", то есть имя и фамилия основателя и название фермы Эльмтарюд в приходе Агуннарюд, где он родился.