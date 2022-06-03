Основатель «Яндекса» Аркадий Волож покинул все посты в компании после попадания под санкции ЕС

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покинул все посты в компании после попадания в новый санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Волож занимал место в совете директоров и пост гендиректора группы компаний «Яндекс». На фоне новостей об этом акции компании упали более чем на 10% — сейчас они торгуются по 1426 рублей за штуку.

Напомним, что 3 июня Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций. Кроме Воложа в список попал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев, Супруга главы «Северстали» Александра Мордашова, дочь Дмитрия Пескова Елизавета, сын Николай, и жена Татьяна Навка. Кроме того, в списке оказалась и Алина Кабаева и другие.