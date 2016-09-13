Особенно готовимся к этим гастролям: танцоры "ЮДИ" о концерте в Барнауле

Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Известный на весь мир танцевальный коллектив из Томска "ЮДИ" даст первое представление в Барнауле, которое пройдет 26 сентября в театре музыкальной комедии. Шоу называется "Свет и тьма" и запланировано в рамках мирового тура. Томская группа "ЮДИ" прославилась после того, как вышла в финал конкурса "Британия ищет талант". В полуфинале группа "ЮДИ" показала номер на тему борьбы добра и зла, который поразил жюри и всех телезрителей. Выступление ребят набрало в YouTube больше десяти миллионов просмотров.

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Культура Известный танцевальный коллектив "ЮДИ" выступит в Барнауле с концертом

В преддверии грандиозного шоу корреспондент Amic.ru побеседовал с двумя танцорами группы – Денисом Вишняком и Юрием Бакиным – и выяснил, чего они ждут от выступления в Барнауле, о российской школе танцев и о критике в свой адрес.

- Ребят, чего ждать барнаульцам от вашего шоу "Свет и тьма"? Раскрою секрет, вашего приезда все ждут с нетерпением.

Денис Вишняк: "Свет и тьма" включает в себя лучшие номера за нашу 18-летнюю карьеру, а также несколько совершенно новых, которые еще раньше не видели зрители. Это не просто танцы: мы поставили шоу с философией, это целый спектакль, где есть история одного человека, который пытается преодолеть свои страхи, в нем будет показан его путь к свету. В нашем шоу участвуют и люди с ограниченными возможностями – это люди-инвалиды, которые будут показывать такие нереальные вещи, что даже такие спортсмены, как мы, никогда не смогут это повторить. Будут и такие номера, которые вы не найдете в интернете. Например, "Вспышка". Самое главное – это социальный подтекст шоу. Каждый человек что-то для себя вынесет из него. Знаете, как бывает: иногда в повседневной жизни мы не замечаем какие-то мелочи. Возможно, после просмотра шоу кто-то из зрителей решит в себе что-то изменить.

Юрий Бакин: Каждый наш танец объединяет творческая художественная зарисовка. Другими словами, у нас не просто танцы, а танцы с сюжетной линией. Основной темой "Света и тьмы" станет борьба добра со злом.

В.Д: Но каждый может это по-своему воспринять. Например, есть борьба стран между собой, борьба двух людей между собой, борьба внутри самого человека.

Сколько людей участвует в шоу и как долго вы готовились к нему?

В.Д: В Барнауле выступит команда из 14 человек. "Свет и тьму" увидели зрители во многих городах России и всего мира. Мы рады, что наконец-то наши земляки-сибиряки увидят это шоу.

Б.Ю: Работа велась от сердца. Не могу сказать, что мы как-то долго готовились, но программе около пяти лет, и мы в нее вложили много сил.

Для вас сибирский зритель – особенный зритель?

Б.Ю: Для нас эти гастроли в сибирских регионах особенные. Не в плане творческих каких-то факторов, а морально. Мы хотим выложиться на 100% и порадовать наших земляков. Надеемся, что это будет круто. Надеемся, что наши земляки будут гордиться нами.

Я помню, как впервые о вас узнала вся страна после выступления в британском шоу. А вы помните, что чувствовали в тот момент?

В.Д: Да, была эйфория. Люди стали нас узнавать, подписываться на наши странички в социальных сетях. Незабываемое и интересное время.

Б.Ю: Тот концерт дал столько эмоций, которые мы ощущаем до сих пор. Для нас оценка зрителя самая высокая, когда зал стоя аплодирует. Непередаваемое чувство.

А как, собственно, вы решили участвовать в том шоу, которое сделало вас всемирными звездами?

В.Д: Просто отправили заявку на участие. Хотя мы понимали, что суть шоу "Британия ищет таланты" – найти таланты из числа британцев. Но мы все равно решились. Отправив видео, мы про него забыли. Через 3 месяца пришел ответ, в котором нас пригласили на кастинг. Мы собрали немалую сумму денег и полетели в Лондон. Мы даже и не подразумевали, что такое может произойти. Сразу после участия в "Британия ищет таланты" нас начали звать на все каналы и в различные шоу – от "Вечернего Урганта" до Андрея Малахова.

Что вы чувствовали, когда выступали за рубежом? Тем более что два года назад на фоне событий в Крыму к русским там относились довольно прохладно.

В.Д: Мы с ребятами испытывали гордость за себя, что мы ломаем все стереотипы и показываем, какие русские на самом деле.

Как часто персонажи ваших танцев пересекаются с вашей жизнью?

В.Д: В жизни мы помогаем людям. Например, уступаем место в трамвае или помогаем девушке нести тяжелые сумки. Наше шоу как раз об этом – о том, как найти помощь. Например, по сюжету есть некий Хранитель, который ведет за собой и помогает человеку почувствовать уверенность в себе. А если наш зритель – человек с ограниченными возможностями, мы даем ему понять, что он на самом деле полноценный и нужен людям.

Б.Ю: В жизни мы часто становимся изгоями не потому, что нас общество не принимает, а по причине нашего отстранения от этого общества.

В.Д: Банально, но, если хочешь изменить мир, начни с себя. Изменишься сам, и вокруг тебя тоже все станет по-другому.

Танцы сейчас стали популярны. В последние годы на телевидении появились многочисленные шоу о танцах. С чем это связано?

В.Д: Думаю, это пришло с Запада. Они опережали нас в этой сфере. Сейчас благодаря всем этим телевизионным проектам любовь к танцам докатилась и до нашей страны. Российские ребята сейчас очень востребованы в мире. Наши народные танцы ничем не хуже, чем западные. Если молодежь сейчас думает, что это не модно, то она не права. Русский танец народный – это очень сложно. Мы пробовали его ставить, когда ездили в Сочи на Олимпийские игры.

Какое место Россия занимает в мире танцев?

В.Д: Наши танцоры сейчас очень сильные на самом деле. В 2014 году наша российская команда выиграла международный чемпионат по брейк-дансу. Многие ребята – настоящие мировые звезды: выигрывают на различных чемпионатах. Да и в целом индустрия с каждым годом выходит на новый уровень.

Как вы относитесь к критике?

В.Д: Хорошо. Нам интересно знать и негативное мнение. Мы делаем то, что мы считаем правильным.

Б.Ю: Всем не угодишь. Мы несем в массы свой мир и делаем это языком танцев.

Почему вы начали заниматься именно танцами?

В.Д: С самого детства мечтали стать знаменитыми. Думали, станем актерами. Много мечтали и в итоге пришли к мечте через танцы. Заинтересовались спортом и танцами. И вот так вышло.

Группа "ЮДИ" – представитель одноименной танцевальной школы в Томске, которая специализируется на хип-хопе и брейк-дансе. Ей исполнилось 9 лет. Сейчас в школе занимается около 600 человек. Шоу, покорившее Великобританию и всю Европу, можно увидеть в Барнауле 26 сентября в театре музыкальной комедии. Начало представления в 18.00.