«Остаётся только завидовать». На Ямале мобилизованные получили самые большие выплаты в стране

Бойцы с Ямала, принимающие участие в СВО, получили свои выплаты. Как сообщает агентство «Муксун», ещё в сентябре губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение о дополнительной поддержке ямальцев и их семей в размере 300 тысяч рублей — при этом выплаты также назначены добровольцам, которые находятся в составе отрядов «Барс», и командированным в зону спецоперации сотрудникам Росгвардии.

Кроме Ямала, по 300 тысяч рублей единовременно получают бойцы с ЯНАО, Чукотки и Сахалина.

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Вопрос дня Какую зарплату будут получать мобилизованные? Какие выплаты положены призванным по мобилизации?

Напомним, что 13 октября мобилизованные из Алтайского края уже начали получать выплаты по 100 тысяч рублей от региональных властей. По поручению губернатора Виктора Томенко эта мера социальной поддержки предоставляется жителям края, призванным на военную службу по частичной мобилизации и заключившим контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года.