Останки пропавшего 47 лет назад советского летчика нашли во Вьетнаме
Капитан ВВС СССР служил во Вьетнамской народной армии пилотом-инструктором
30 сентября 2018, 19:47
В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера Юрия Пояркова, который пропал полвека назад, сообщает "Звезда".
По данным телеканала, останки летчика были найдены в ходе поисковой экспедиции на севере Вьетнама в горном районе Тамдао.
Как отмечается, капитан ВВС СССР Поярков служил во Вьетнамской народной армии пилотом-инструктором. 30 апреля 1971 года, когда они вместе с вьетнамским летчиком выполняли учебный полет на МиГ-21С, связь с самолетом оборвалась, и судно пропало с радаров.
Сообщается, что поиски летчика начались после обращения внучки пропавшего офицера Анны и продолжались на протяжении года.
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