Осторожно, взрывы! Возле алтайского курорта будут рвать скалы

Возле города-курорта Белокуриха 15 августа будут проводить взрывные работы, сообщили в мэрии.

Работы будут проходить на участке строительства автодороги субкластер «Белокуриха-2» — горнолыжный комплекс на горе Глухариной с 13:00 до 16:30.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 20 и 21 августа ограничат проезд для всех видов транспорта из-за Кубка России по триатлону.