Осужденного за избиение DJ Smash депутата исключили из "Единой России"

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Бывшего депутат заксобрания Пермского края Александра Телепнева, которого осудили на два года лишения свободы за избиение DJ Smash, исключили из партии "Единая Россия". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт регионального отделения партии.

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Происшествия Избивших DJ Smash отправили на два года в колонию-поселение

"В соответствии с п. 4. 3. 2 Устава партии "Единая Россия": за действия, дискредитирующие партию и наносящие вред политическим интересам партии, Александр Телепнев исключен из партии "Единая Россия", — цитирует агентство текст сообщения.

По данным секретариата партии, решение об исключении Телепнева приняли на заседании политсовета местного отделения партии Свердловского района города Перми.

Ранее Пермский краевой суд оставил в силе приговор депутату и его другу Сергею Ванкевичу, которых признали виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, и приговорили к двум годам колонии-поселения.

Конфликт депутата и его друга с DJ Smash (Адреем Ширманом) произошел в городском ночном клубе "Дом Культуры" в феврале. После отказа сделать повторное селфи с Ванкевичем DJ Smash отмахнулся от него, после чего они вдвоем упали на пол. Побежавший к ним Телепнев дважды ударил Ширмана, от которых диджей опять упал, а после этого нападавшего поддержал Ванкевич. В драке музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

Сразу после инцидента в секретариате регионального отделения партии "Единая Россия" сообщили, Телепнева исключат из партии, если приговор суда вступит в силу.