Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной выходит на свободу

Сергей Семенов, осужденный в декабре 2016 года по обвинению в изнасиловании жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, выходит на свободу. Семья юноши добилась для него условно-досрочного освобождения.

Об этом в соцсети "ВКонтакте" рассказала сестра молодого человека Екатерина. "Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Каждый из вас не остался равнодушным, и вместе мы победили", - написала она.

Также Екатерина отметила, что у Сергея и его семьи позади сложный год, но на этом трудности для них не закончатся: "Надеемся, что и дальше вы будете с нами".

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Скандальная вечеринка произошла 1 апреля 2016 года. Молодой человек отмечал день рождения друга в загородном коттедже, где познакомился с Дианой Шурыгиной, которой на тот момент не исполнилось 18 лет. После она обвинила Семенова в изнасиловании. Молодой человек свою вину отрицал. В декабре 2016 года суд приговорил Семенова к 8 годам лишения свободы. Позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев тюрьмы.

История получила серьезную огласку после выпуска программы "Пусть говорят".

Шурыгина назвала свою скандальную известность "счастливым случаем" и вышла замуж за 29-летнего мужчину.