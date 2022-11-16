От 195 тысяч рублей. Назван размер зарплат контрактников в зоне спецоперации

Государственный портал «Объясняем.рф» рассказал, какое денежное довольствие получают военнослужащие по контракту в зоне СВО.

Отмечается, что размер выплат зависит от воинского звания и должности.

«Например, минимальное денежное довольствие рядового составляет 195 тыс. рублей, командира взвода — 225 тыс. рублей, командира батальона — 243 тыс. рублей в месяц», — сказано в сообщении.

Также контрактнику дополнительно выплачивают 8 тысяч рублей за каждые сутки участия в наступательной операции. Кроме того, в случае наличия статуса ветерана боевых действий военнослужащему положена ежемесячная доплата. А если контракт был подписан не раньше 21 сентября 2022-го и на срок не меньше года, то такому гражданину также полагается единовременная выплата 195 тысяч рублей.