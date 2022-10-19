От 706 рублей до 1081. Мобилизованные тюменцы получили первые выплаты

Мобилизованные из Тюменской области начали получать первые выплаты на банковские карты, которые им выдали на учебном полигоне, сообщает 72.ru.

«Родные солдат присылают скриншоты перечислений. Деньги стали приходить мужчинам, которые уже прошли военную подготовку на полигоне и отправились в южные регионы страны. В среднем солдаты провели в местном сборном пункте около двух недель. Но выплата, по словам жён, пришла только за семь дней. Как рассчитывали эту сумму, никто не объяснял», — отмечает издание.

Самую маленькую выплату получил мобилизованный рядовой со специальностью стрелок — 706 рублей.

«Мужа мобилизовали 23 сентября, сейчас он находится на дополнительных учениях в южном регионе. Получил зарплату 706 рублей 16 копеек. Что с ними делать и куда девать такие деньжищи?» — недоумевает женщина.

Супругу ещё одной тюменки пришло 812 рублей. Она подчеркнула, что её не особо беспокоила бы выплата, если не кредит. Теперь у женщины помимо задачи обеспечить детей появилась ещё одна проблема — найти деньги на погашение кредита.

Самую большую выплаты получил мобилизованный командир взвода — 1081 рубль.