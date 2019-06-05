От чего зависит размер пенсии по старости

Очень часто при выходе на пенсию люди с некогда большими зарплатами и хорошими должностями получают почти столько же, сколько и граждане, у которых в период их трудовой деятельности был более низкий доход. Действительно ли только размер зарплаты имеет значение при расчете пенсии? Нюансов очень много. О них порталу Amic.ru рассказала эксперт по пенсионному законодательству, юрист, руководитель юридического агентства "Аргументъ" Юлия Борисовна Бавыкина.

Значение при расчете пенсии имеет несколько показателей: расчетный пенсионный капитал, общий трудовой стаж, сумма валоризации и сумма страховых взносов от работодателя, уточнила эксперт.

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Законодательно предусмотрена следующая схема расчета страховой пенсии: индивидуальный пенсионный коэффициент (сумма заработанных гражданином пенсионных баллов) умноженный на стоимость одного пенсионного балла.

До 2015 года ИПК рассчитывался по формуле: размер страховой части пенсии (на 31.12.2014 года) / на стоимость пенсионного балла.

Размер страховой части пенсии исчисляется следующим образом: расчетный пенсионный капитал (проиндексированный с 2002 по 2014 год) + сумма валоризации + сумма страховых взносов, уплаченных за 2002-2014 годы / ожидаемый период выплаты = размер страховой части пенсии по состоянию на 31.12.2014 года.

После 2015 года ИПК рассчитывается исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за работника за календарный год.

Да, разобраться самому крайне сложно. Однако приблизительно понять, какие именно факторы влияют на размер пенсии, вполне возможно.

"Многие граждане предпенсионного возраста думают, что если в период их трудовой деятельности у них была высокая заработная плата, то и пенсия у них будет достойная. К сожалению, на деле это далеко не всегда так", – отметила Юлия Бавыкина.

Дело в том, что при расчете размера страховой части пенсии, исходя из которой потом рассчитывается итоговый размер пенсии, применяется так называемое отношение заработков. Берется размер заработка пенсионера за определенный период и делится на среднемесячную заработную плату в РФ за этот же период. Однако предельное отношение заработков – 1,2, это максимальный коэффициент, уравнивающий разные категории пенсионеров.

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Так, при расчете пенсии человека с высокой зарплатой может получиться значительно более высокий коэффициент, однако применяться будет отношение заработков 1,2. Отсюда и ситуации, когда начальник и подчиненный при совершенно разных зарплатах на пенсии получают почти одинаковые выплаты, добавила Юлия Борисовна.

Еще один важный фактор, от которого зависит размер будущей пенсии по старости, – это общий трудовой стаж гражданина.

Есть такое понятие – стажевый коэффициент, который применяется при исчислении страховой части пенсии. Требуемый общий трудовой стаж при назначении пенсии должен составлять по состоянию на 01.01.2002 года 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если стаж полный, то стажевый коэффициент будет максимальным. Но если на указанную дату полного трудового стажа не набралось, то при расчете пенсии применяется также отношение неполного стажа к требуемому.

Отношение неполного стажа к требуемому рассчитывается так: величина расчетного пенсионного капитала при полном общем трудовом стаже делится на число месяцев полного общего трудового стажа и умножается на число месяцев фактически имеющегося общего трудового стажа. То есть чем меньше общий трудовой стаж на 2002 год, тем меньше будет размер страховой пенсии.

Юлия Бавыкина приводит пример: при стаже равном 25 лет величина расчетного размера пенсии будет равна 1 102 рубля 86 копеек, а при общем трудовом стаже 19 лет 2 месяца 2 дня составит 950 рублей 67 копеек.

Еще одно понятие – сумма валоризации. Это 10% от величины расчетного пенсионного капитала, плюс 1% за каждый полный год общего трудового стажа до 1 января 1991 года.

Если размер общего трудового стажа пенсионера до 1991 года составляет 8 лет, процент валоризации для него будет равен 18 %, а если размер стажа составляет 12 лет, то, соответственно, 22 %.

Например: при расчетном пенсионном капитале, исчисленном исходя из стажа 19 лет 2 месяца 2 дня и проценте валоризации 18%, сумма валоризации составит 127 514 рублей 57 копеек = (708 414 рублей 31 копейка (расчетный пенсионный капитал при стаже 19 лет 2 месяца 2 дня) * 18 %). Если же процент валоризации будет составлять 22 %, то сумма валоризации составит 155 851 рубль 15 копеек (708 414 рублей 31 копейка (расчетный пенсионный капитал при стаже 19 лет 2 месяца 2 дня) * 22 %).

И, наконец, сумма взносов, которую работодатель уплачивал за работника за период с 2002 года и до момента выхода на пенсию.

Сумма взносов с 2002 года по 2014 год учитывается как общая денежная сумма при расчете страховой части пенсии на 31.12.2014 года, которая, как уже было выше указано, рассчитывается по формуле:

расчетный пенсионный капитал (проиндексированный с 2002 по 2014 год) + сумма валоризации + сумма страховых взносов, уплаченных за 2002-2014 годы / ожидаемый период выплаты = размер страховой части пенсии по состоянию на 31.12.2014 г.

По словам эксперта, с 2015 года и далее, взносы, уплаченные работодателем, преобразуются в пенсионные баллы, которые прибавляются к ИПК и непосредственно влияют на размер пенсии.

Например: ИПК пенсионера по состоянию на 1 января 2018 года составляет 70 баллов. Исходя из страховых взносов, уплаченных работодателем за 2018 год, к ИПК пенсионера добавилось еще 5 пенсионных баллов. Так, общая сумма составила 75 баллов.

Итак, каким образом это отразится на размере пенсии:

страховая пенсия при 70 баллах: (70 баллов * 87,24 (стоимость пенсионного балла) + фиксированная выплата к страховой пенсии 5334 рубля 19 копеек = 11 440 рублей 99 копеек (размер пенсии до перерасчета пенсионных баллов).

страховая пенсия при 75 баллах: (75 баллов * 87,24 (стоимость пенсионного балла) + фиксированная выплата к страховой пенсии 5334 рубля 19 копеек = 11 877 рублей 19 копеек (размер пенсии после перерасчета пенсионных баллов).

"Страховые взносы, которые работодатель платил и платит, оказывают прямое влияние на размер пенсии. Если же гражданин работал в период с 2002 года неофициально, получал минимальную заработную плату, либо работал официально периодически, то в конечном итоге это тоже скажется на размере его пенсии не в лучшую сторону. И, к сожалению, очень часто возникает такая ситуация, когда и стаж у человека большой, и зарплата была достойная, а пенсия в итоге получается ниже среднего. Как раз это и есть тот случай, когда сумма взносов, уплаченных работодателем, крайне мала", – добавила Юлия Бавыкина.

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