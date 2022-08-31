От героя до предателя. Что говорят российские и иностранные политики о смерти Михаила Горбачева?

Последний советский генсек и президент СССР Михаил Горбачёв скончался вечером 30 августа. Российские и мировые политики уже успели отреагировать на его смерть. Amic.ru собрал их высказывания о гибели одного из самых известных лидеров XX века.

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Реакция российских политиков

Президент России пока публично не высказывался о смерти Горбачёва. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью первого и последнего президента СССР и утром 31 августа направит телеграмму родным и близким Горбачёва.

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в своём Telegram-канале написал: «Умер Михаил Горбачёв, автор „нового мышления“ и „перестройки“, которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность. Светлая память».

Депутат Госдумы от Кировской области и уроженка Алтайского края Мария Бутина в своём Telegram-канале не стала давать оценок деятельности Горбачёва и просто принесла соболезнования его родным и близким.

О смерти Горбачёва высказались и представители политических партий. Например, длинный пост в своём Telegram-канале написал сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский. Он сказал, что Горбачёв «дал свободу свободу сотням миллионов людей в России и вокруг неё, а ещё и половине Европы». По словам Явлинского, за шесть лет правления Горбачёв успел изменить мир.

«Горбачёв не уехал из России. Его приняли бы с восторгом в любой стране, а он остался на Родине, где ему было чрезвычайно нелегко от массового непонимания и неприятия. И ещё. Горбачёв, обладавший неограниченной властью, ничего у своей страны и своего народа не украл. Когда нужны были деньги для его благотворительного фонда, президент СССР снимался в рекламе. Пройдя испытание властью, Горбачёву удалось сохранить достоинство и остаться Человеком. Спасибо вам, Михаил Сергеевич! Вечная память!» — написал Явлинский.

Михаил Горбачёв Фото: / ТАСС

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков также выложил большой пост в Telegram-канале и на сайте «Яблока». По словам политика, Горбачёв дал обществу и каждому человеку шанс на свободу, на обновление и на «построение цивилизованного государства».

«Именно при Горбачёве зародился живой парламент, прошли относительно свободные выборы, где значительное представительство получили демократы. Была начата важнейшая работа по снижению международной напряжённости, по оценке и осознанию сталинского прошлого», — написал Рыбаков.

Политик отметил, что эпоху Горбачёва сейчас принято ругать. Однако, считает Рыбаков, когда в России «будет построено современное государство, потомки будут по-настоящему благодарны Горбачёву». В конце своего некролога Рыбаков сказал Горбачёву спасибо от всех членов «Яблока».

Другой либеральный политик из «Яблока», Владимир Рыжков, в заблокированный в РФ «Твиттер» выложил цитату Горбачёва: «Ядерная война не может быть средством достижения политических, экономических, идеологических, каких бы то ни было целей» (М. Горбачёв, 1987 год).

О смерти Горбачёва успело высказаться не только «Яблоко». Например, глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале написал, что Горбачёв «был ярчайшим политиком своего времени», но для родившихся в СССР он «остаётся сложной и противоречивой фигурой».

«По-христиански жаль... Так же, как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху „перестройки“ и „нового мышления“ и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира. Царствие небесное... Искренние соболезнования родным и близким!» — высказался Слуцкий.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин в своём Telegram-канале оценивать личность Горбачёва не стал и написал лишь, что «Путин поломал всё, что построил Горбачёв».

«Придёт время, и мир узнает правду о Горбачёве»

Были о Горбачёве и негативные мнения. Например, политик и лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин написал на своей странице во «ВКонтакте»:

«Сообщили, что Михаил Горбачёв сумел-таки избежать народного суда. На 92-м году жизни, после тяжёлой и продолжительной болезни он ушёл из земной жизни. Надеюсь, его телу найдут что-нибудь иное, чем Новодевичье кладбище. Хотя почему бы и не рядом с Борисом Ельциным? Будем следовать древнеримскому принципу: о покойном хорошо или ничего, кроме правды. Придёт время, мир узнает о Горбачёве правду. И ужаснётся масштабам подлости этого человека», — прокомментировал Бабурин.

Михаил Горбачёв / Фото: ТАСС

Также Бабурин написал, что Горбачёв «предал партию, народ и целую цивилизацию». По словам политика, первый и последний президент СССР был виновен в организации межнациональных конфликтов на территории СССР, давал военным приказы применять силу в Баку, Тбилиси, Вильнюсе, а потом отрекался «от тех, кто его приказ выполнял», написал Бабурин. Серди «грехов» Горбачёва, по мнению Бабурина, — разрушение Варшавского договора и свержение лидеров социалистических стран.

Бывший военный и политический деятель Игорь Гиркин (Стрелков) также негативно высказался о Горбачёве. Он написал в своём Telegram-канале, что Горбачёв «приобрёл позор навсегда», и «презрение — самое лучшее, что он заслуживал и заслуживает». В конце поста он назвал Горбачёва «иудушкой-Горби».

Реакция иностранных политиков

Иностранные политики также успели высказаться о смерти Горбачёва. Они оценивают деятельность последнего главы СССР положительно. Например, глава британского правительства Борис Джонсон написал, что «опечален известием о смерти Горбачёва».

«Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он демонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения», — прокомментировал он.

Также Джонсон подчеркнул, что его неустанная приверженность открытию советского общества остаётся примером для всех политиков.

О большой роли Горбачёва в завершении холодной войны сказал и канцлер Австрии Карл Нехаммер: «Михаил Горбачёв как никто другой содействовал сближению между Востоком и Западом после падения „железного занавеса“ в Европе и окончания холодной войны. Покойся с миром».

Президент Франции Эммануэль Макрон также отреагировал на смерть Горбачёва. Он заявил, что советский политик смог изменить мировую историю.

«Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачёва, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», — передаёт слова Макрона «Лента.ру».

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш написал в Twitter, что «глубоко опечален» кончиной Горбачёва.

«Михаил Горбачёв был уникальным государственным деятелем, изменившим ход истории. Мир потерял выдающегося мирового лидера, убеждённого многосторонника и неутомимого борца за мир», — отметил он.

В ООН смерть Горбачёва прокомментировал и председатель Генассамблеи Абдулла Шахид. Он сказал, что опечален новостью о смерти Горбачёва, и отметил, что политик «встал на путь радикальных реформ, которые также привели к окончанию холодной войны без кровопролития».

Михаил Горбачёв / Фото: ТАСС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выложила публикацию в Twitter: «Михаил Горбачёв был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем. RIP».

Напомним, что Михаил Горбачёв умер на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице Москвы «после продолжительной болезни». В последнее время советский политик страдал от заболевания почек. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой Раисой.

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