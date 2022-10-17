От мобилизованных из Алтайского края приняли больше 250 обращений

Специалисты Минсоцзащиты Алтайского края приняли и рассмотрели в Омском центре подготовки военнослужащих больше 250 обращений от мобилизованных. Ранее туда прибыла делегация ведомства во главе с министром Натальей Оськиной, где рассказали призванным о мерах поддержки.

«Специалисты министерства отфиксировали более 250 обращений от наших военнослужащих, как личного порядка, так и организационного. Работа была выстроена сразу: мы передавали обращения нашим коллегам на местах. Часть вопросов привезли с собой и будем решать в плановом порядке», — цитирует Оськину Telegram-канал краевого правительства.

Губернатор Виктор Томенко, в свою очередь, указал на необходимость продолжать помогать мобилизованным и их семьям, а также в случае необходимости организовать выезд ещё одной такой группы в Омск.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч уже призвали в рамках частичной мобилизации. Глава государства утверждал, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель.