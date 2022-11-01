От ремонта до отпуска: на какие цели россияне берут кредиты

Каждый четвёртый заёмщик оформляет кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома. На втором месте по популярности — рефинансирование, на третьем — кредиты на крупные покупки: авто, бытовую технику и электронику. Такие данные приводит ВТБ, который провёл опрос среди клиентов российских банков.

Респондентами стали более шести тысяч жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 75 лет. На момент исследования у 21% опрошенных были оформлены кредиты наличными.

Среди тех, кто выплачивает потребительский кредит, каждый четвёртый оформлял его на ремонт — такую опцию выбрали 27% заёмщиков. Причём 16% потратили эти деньги на квартиру, а 11% — на ремонт или строительство частного дома.

14% заёмщиков получили в банках средства на рефинансирование уже существующих кредитов. Столько же — на покупку авто, бытовой техники или электроники. Респонденты также брали кредит на текущие расходы (13%), отпуск (7%), покупку недвижимости (5%), лечение (5%) и образование (4%).

«Наш опрос показал, что россияне чаще всего брали средства в российских банках для ремонта жилья. Это связано с высоким спросом на ипотеку, которая традиционно влечёт за собой обустройство приобретённой квартиры или дом. А спрос на рефинансирование обусловлен высокими ставками по кредитам весной этого года. Когда ситуация на рынке улучшилась вслед за снижением ключевой ставки, клиенты банков перекредитовались по более комфортным и выгодным условиям», — прокомментировал главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

Добавим, за девять месяцев 2022 года клиенты ВТБ оформили более 750 тыс. кредитов наличными на почти полтриллиона рублей.