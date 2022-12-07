От смартфонов до игровых приставок: банк «Открытие» подарит 2023 подарка владельцам Opencard

Банк «Открытие» запустил акцию «Новогоднее Открытие» для владельцев дебетовых Opencard. Клиенты, которые до 25 декабря 2022 года совершат любую покупку от 300 рублей, получат гарантированные подарки от партнёров банка и примут участие в розыгрыше ценных призов.

Как принять участие в акции?

Для участия действующим клиентам необходимо до 25 декабря зарегистрироваться на сайте. А новым клиентам — оформить дебетовую карту Opencard на странице акции или в офисе банка «Открытие».

Что можно выиграть?

Все участники, которые совершат покупки от 300 рублей до 25 декабря 2022 года, примут участие в розыгрыше 2023 подарков: ноутбуков, смартфонов последних моделей, игровых приставок, мультимедийного оборудования и подарочных сертификатов. Чем больше покупок — тем выше шанс выиграть.

Призы будут выданы в виде промокодов для обмена на подарки в одной из крупнейших сетей магазинов бытовой техники и электроники. Розыгрыш состоится 27 декабря 2022 года. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.

Гарантированные подарки в виде праздничных и бонусных предложений от партнёров банка (крупнейшего интернет-магазина одежды и обуви, торговой сети здорового питания и туроператора) получат все участники акции «Новогоднее Открытие».

Владельцам новых дебетовых карт Opencard, которые открыли карту и совершили первую покупку до 15 января 2023 года, в течение 30 дней с даты первой покупки также будет доступен повышенный кешбэк 5% за всё.

Дебетовая Opencard — самая популярная карта в линейке банка «Открытие». Оплачивая ею покупки, клиенты получают базовый кешбэк 1,5% за все покупки и дополнительный кешбэк 0,5% при поддержании статуса «Плюс». Карту выпускают и обслуживают бесплатно.

Сроки проведения розыгрыша — с 1 по 25 декабря 2022 года. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте банка.