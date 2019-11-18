От восхищения до отвращения: социологи выяснили, как россияне относятся к Путину

С симпатией и восхищением к президенту России Владимиру Путину относится 32% россиян, пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".

Социологи выяснили, что в целом указанный показатель снизился с 2017 года на 10%. При этом конкретно с симпатией к Путину относится 24% опрошенных – такой же показатель был у него перед "болотными протестами" в 2011 году.

Как россияне относятся к Владимиру Путину:

с симпатией и восхищением – 32%;

не могут сказать ничего плохого – 30%;

нейтрально или безразлично – 15%;

не могут сказать ничего хорошего – 8%;

настороженно, выжидательно – 8%;

испытывают антипатию – 3%;

испытывают отвращение – 3%.

Также выяснилось, что выросла оценка деятельности Путина. Сейчас его работу одобряет 70% опрошенных, что на 3% выше показателя 2018 года. Впрочем, в 2016 году как президента Путина одобряли 82% россиян, согласно данным опроса "Левада-центра".