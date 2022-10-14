Отцы с тремя детьми до 16 лет получат отсрочку от частичной мобилизации

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о принятом решении об отсрочке от частичной мобилизации для граждан, у которых есть трое и более детей в возрасте до 16 лет. Как сообщает «Интерфакс», парламентарий подчеркнул, что вопрос проработали совместно с Минобороны, а решение доведено до военных комиссариатов.

«Генштаб реагирует на запросы общества и принимает соответствующие меры. В этом направлении будет продолжена совместная работа, направленная на результат», — заявил депутат.

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Вопрос дня Кому в России хотят предоставить отсрочку от мобилизации?

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность.