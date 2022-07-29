Отдадим, но только четверть. Сверхдоходное алтайское госпредприятие пустят с молотка по необычной схеме

АО «Бийское», которое специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молока, может быть частично приватизировано в ближайшее время: аукцион пройдёт уже в начале августа. Предприятие, ранее известное как бийский совхоз-техникум, а затем АКГУП «Бийское», подконтрольно региональному Минсельхозу. Схема приватизации выглядит странной: регион намерен уступить долю в 25% акций, сохранив за собой остальной пакет. Всерьёз на таких условиях надёжный инвестор заходить не будет, только если «Бийское» не будут готовить под конкретного претендента, считают эксперты. В хитросплетениях будущей приватизации разбирался amic.ru.

Лакомый кусочек

Управление имущественных отношений Алтайского края в июле объявило аукцион по продаже 125 447 штук обыкновенных именных бездокументарных акций крупного сельхозпредприятия — АО «Бийское». Оценку акций в мае 2022 года проводило ООО «Век А оценка». Начальная цена лота — 119,5 млн рублей. Заявки принимаются до 2 августа.

В собственности «Бийского» находятся земельные участки, здания и сооружения. Среди них: летний лагерь, буровая скважина, коровники, убойный пункт, конный двор и другие. Кроме того, предприятию принадлежат различные транспортные средства (86 единиц), производственный и хозяйственный инвентарь, передаточные устройства, оборудование, вычислительная техника.

Ещё в январе 2022 года краевое правительство направило депутатам АКЗС проект изменений в прогнозный план приватизации. Инициатором поправок стало Алтайкрайимущество. Ведомство сейчас возглавляет Александр Теплов, а в правительстве курирует вопросы, связанные с приватизацией, замгубернатора Иван Кибардин.

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Кто может выкупить актив

Процесс приватизации «Бийского», по некоторым данным, планировали запустить после того, как АКГУП стало акционерным обществом. Преобразование в новую организационно-правовую форму произошло летом 2021 года. При этом в качестве унитарного предприятия «Бийское» просуществовало всего девять лет — с 2012-го. Судя по данным открытых источников, уставный капитал организации после появления АО разом вырос с 10 млн рублей до 501,8 млн. По всей видимости, в эту сумму оценили стоимость всех активов предприятия. Сейчас 100% уставного капитала принадлежит Алтайкрайимуществу. Гендиректором «Бийского» остался Андрей Копылов.

Имена потенциальных инвесторов, претендующих на актив, до сих пор не назывались, предположительно, ими могли быть выходцы из местных бизнес-элит. В частности в кулуарах звучала фамилия Вадима Смагина — владельца Бочкарёвского пивоваренного завода. Впрочем, по данным amic.ru, сам Смагин интерес к крупному сельхозпредприятию пока не проявляет.

Бийский актив действительно выглядит весьма привлекательно: по итогам 2020 года фирма почти на четверть нарастила выручку — до 329,6 млн рублей, а чистую прибыль увеличила более чем в два раза — до 67,6 млн рублей. Тем не менее власти долгое время опровергали возможную приватизацию. Так, ещё летом 2021 года занимавший в тот момент пост министра сельского хозяйства Александр Чеботаев в ходе онлайн-форума уверял, что речь о продаже «Бийского» не идёт.

Добавим, ещё в середине 1990-х годов прибыль «Бийского» исчислялась миллиардами рублей. Тогда совхоз-техникум пускал эти деньги на расширение производства и укрепление материальной базы.

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Криминальный шлейф

С деятельностью предприятия из Бийского района за последние годы связаны несколько крупных уголовных дел. Поэтому одна из версий, почему его решили выставить на торги (помимо желания пополнить региональный бюджет) заключается в том, что смена формы управления позволит уйти от коррупционных схем.

Первые разговоры о продаже «Бийского» начались как раз на фоне ряда уголовных дел в отношении работников организации. Так, в 2021 году сотрудник Алексей Кинерт и главбух Вера Матвеева были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 6 млн рублей, писал «Банкфакс». Деньги похитили со счетов госпредприятия с помощью фиктивных документов по оплате ремонта и покраски транспортных средств. Им дали по три года лишения свободы условно.

Схема под нужного покупателя

Правительство края намерено на аукционе продать только четвёртую часть акций сельхозпредприятия. Такая схема реализации краевого имущества, говорит депутат АКЗС Александр Молотов, вряд ли заинтересует серьёзного инвестора. «Зачем вкладываться, если у тебя нет контрольного пакета и ты ни на что не влияешь? При такой продаже возникает ощущение, что схема создана под конкретного покупателя, кто в дальнейшем приберёт к рукам и оставшиеся доли имущества», — отмечает спикер.

По словам собеседника, если бы край хотел продать актив выгодно, но при этом сохранить за собой частичный контроль, речь бы шла о пакете в 51% либо 75% минус одна акция.

«Какой нормальный коммерсант будет покупать 25%? Зачем ему что-то потом инвестировать, если он не будет уверен, что получит и всё остальное в своё распоряжение? Выгоднее было бы продать сразу весь пакет, а не делить его на небольшие доли. Тем самым получается некий дисконт. Зачем это делается? Могу предположить, что есть некий интересант, под которого и выстраивается вся эта схема», — прокомментировал Молотов.

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По словам парламентария, краевые чиновники приводили свои контраргументы и пытались успокоить депутатов АКЗС относительно дальнейших перспектив «Бийского». Так, на совещании присутствовали замгубернатора Александр Лукьянов, министр сельского хозяйства Сергей Межин, ещё один заместитель главы региона, курирующий вопросы приватизации, Иван Кибардин, а также руководитель Алтайкрайимущества Александр Теплов (его мать Ирина Теплова, в прошлом депутат АКЗС, в 2019 году была осуждена за пособничество в присвоении или растрате в особо крупном размере, — прим. ред.).

«Все они безоговорочно выступили за приватизацию. И хотя формально мы заблокировать решение правительства не можем, тем не менее, вспоминая историю с продажей „Модеста“, чиновники теперь стараются заранее подстраховаться», — уточнил Молотов. По его словам, главный аргумент, который приводили ответственные за приватизацию, звучал примерно так: «Мы не можем держать предприятие в собственности, у нас нет денег на его дальнейшую модернизацию, которая необходима». Там много земли, хорошее оборудование — всё это лакомый кусок, рассказал депутат.

«Бийское» имеет хорошие финансовые результаты, но отстаёт по техническому вооружению, по применяемым технологиям от своих конкурентов. Ему требуются из краевого бюджета многомиллионные инвестиции, чтобы выйти на современный уровень производства, так обозначил позицию властей по сельхозпредприятию ещё один участник совещания.

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Край в роли неэффективного собственника

Крайимущество в ответе на запрос amic.ru пишет, что приватизация проводится «в целях сохранения и развития молочного скотоводства на базе АО «Бийское». Именно по этой причине принято решение о включении 25% акций компании в прогнозный план приватизации. «Это позволит привлечь средства для модернизации предприятия и не потерять корпоративный контроль над управлением АО, сохранить вид деятельности и персонал, оценить степень заинтересованности нового акционера в успешном развитии общества. Каких-либо требований в части инвестиций к будущему победителю конкурса предъявляться не будет», — заверил замначальника управления имущественных отношений Алтайского края Сергей Авдюшкин. Ведомство отдельно отмечает, что в настоящее время дальнейшая реализация акций АО (кроме заявленных 25%) не планируется. Пока их оценка не проводилась.

Александр Молотов считает аргументы, которые приводит ведомство Андрея Теплова, неубедительными: «Какая-то странная логика: вот сейчас запустим инвестора с 25% акций, посмотрим, как он себя проявит. Да никак он не проявит, какой смысл ему вкладываться, если нет основной доли». По словам Молотова, не выдерживает критики и довод, связанный с тем, что «Бийское» не показывает той нормы рентабельности, что есть у конкурентов аналогичного профиля, находящихся в частных руках.

«Даже если согласиться, что это так, выходит, вы признаёте, что край — неэффективный собственник. Тогда какой смысл оставлять себе 75%? В ином случае такая схема вызывает большие вопросы», — рассуждает депутат.

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Их просто некому контролировать

Показательный момент — несколько лет назад в крае приватизировали молочный завод детского питания «Модест». Тогда почему-то край не стал присматриваться к будущему собственнику и продал разом весь пакет акций. Сумма сделки составила 64 млн рублей. Победителем аукциона стал совладелец Барнаульского молочного комбината Гарри Шония. По условиям конкурса новый собственник должен был сохранить рабочий коллектив, а также основной профиль деятельности — выпуск детской «молочки». Впрочем, ограничение действовало всего год. В тот момент почему-то ответственных чиновников не волновал дальнейший контроль за социально значимым предприятием.

«Продали и благополучно забыли. Логики нет никакой. А тут у нас предприятие — АО «Бийское» — совсем иного профиля и масштаба и чиновники говорят: «Нет, 100% продавать нельзя. Где логика? Посмотреть, как хозяин будет себя вести? Вот вам иллюстрация неэффективного использования имущества, принадлежащего краю», — считает Молотов.

Есть во всей этой истории и ещё один нюанс — сейчас контролировать краевое правительство в части приватизации некому. Ранее эту функцию выполняло Алтайское Заксобрание, однако в своё время губернатор Александр Карлин отстранил АКЗС от этого процесса. Теперь краевые парламентарии лишь постфактум утверждают итоги приватизации. При существующем положении вещей чиновники начинают чувствовать свою вседозволенность. Единственным сдерживающим фактором для них остаются правоохранительные органы. Однако зачастую выявление незаконных сделок с госимуществом происходит уже задним числом, после того как предприятие было реализовано на торгах.

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Согласно изначальному прогнозу, от приватизации в 2022 году власти Алтайского края намерены получить 112 млн рублей, и столько же — в 2023 году.