Отечественные машины стали самыми популярными автомобилями в России

Фото: media.lpgenerator.ru

Агентство "Автостат" опубликовало рейтинг самых популярных в России автомобилей. Почти все строчки рейтинга оказались заняты отечественными машинами, передает портал "Дни.ру".

Лидером рейтинга стал автомобиль Lada 2107. Уточняется, что по российским дорогам колесят 1,75 миллиона "семерок". Второе и третье места списка заняли Lada 2106 (1,62 миллиона) и Lada 4x4, известная как "Нива" (1,16 миллиона).

Агентство отмечает, что детища "АвтоВАЗа" заняли в списке с четвертой по седьмую строчку - модели Lada 2109 (878,5 тысячи), Lada 2110 (829,8 тысячи), Lada 2114 (773,4 тысячи), а также Lada 2105 (751,5 тысячи). Первая иномарка в списке находится лишь на седьмом месте - Ford Focus, которых в РФ насчитывается 704 тысячи.