Отели начали сдавать номера под офисы для удаленной работы

Международные гостиничные операторы запустили новую услугу – аренда номера под офис для удаленной работы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Предложение разработано для гостей, которые находятся на удаленной работе, и позволяет забронировать номер в отелях для использования днем в качестве личного офиса", – говорится в сообщении.

Услуга доступна для бронирования в 43 отелях на территории России и стран СНГ. При брони "офиса в отеле" клиент сможет пользоваться им с 9 до 18 часов.

Отмечается, что подобная практика уже давно применяется в странах Европы, Южной Америки и Соединенных Штатах.