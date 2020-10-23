Отели начали сдавать номера под офисы для удаленной работы
Считается, что это позволит увеличить эффективность удаленки
23 октября 2020, 08:39, Илья Звягинцев
Международные гостиничные операторы запустили новую услугу – аренда номера под офис для удаленной работы. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Предложение разработано для гостей, которые находятся на удаленной работе, и позволяет забронировать номер в отелях для использования днем в качестве личного офиса", – говорится в сообщении.
Услуга доступна для бронирования в 43 отелях на территории России и стран СНГ. При брони "офиса в отеле" клиент сможет пользоваться им с 9 до 18 часов.
Отмечается, что подобная практика уже давно применяется в странах Европы, Южной Америки и Соединенных Штатах.
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