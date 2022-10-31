Отправятся ли российские срочники в новые регионы и зону СВО?

Осенний призыв стартует в России 1 ноября 2022 года. Он отличается от частичной мобилизации и проходит в плановом режиме каждый год. Amic.ru отвечает на главные вопросы о грядущей призывной кампании.

Срочников буду отправлять в зону боевых действий?

Нет, срочников в новые регионы и зону СВО отправлять не планируется, рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский газете «Красная Звезда».

«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», — заявил он.

Куда тогда будут отправлять срочников?

Из слов Бурдинского следует, что солдат-срочников будут отправлять в военные части внутри России (в границах до 30 сентября 2022 года). Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил изданию говорил, что большинство срочников направят служить в сухопутные войска и ВМФ, передавала его слова «Газета.ру».

Сколько продлится осенний призыв?

Осенний призыв продлится с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Причем с 1 октября начало призывной кампании перенесли на месяц из-за начала 21 сентября в России частичной мобилизации. Как заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию РИА «Новости», это было сделано, чтобы «развести потоки мобилизованных и призывников-срочников» в военкоматах.

Сколько человек планируется призвать?

В этом году по осеннему призыву планируется призвать 120 тысяч человек — это на 7,5 тысячи человек меньше, чем в 2021 году, отметил Бурдинский. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет с категорией «А» и «Б» без отсрочки от армии.

Могут ли мобилизовать после призыва?

Да, теоретически после прохождения срочной службы призывника могут мобилизовать. Однако 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране.

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Общество Срочников осеннего призыва пообещали не отправлять в новые регионы РФ