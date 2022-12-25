Отток населения из Алтайского края усилился в 1,7 раза
Миграционное снижение населения в 2022 году составило более шести тысяч человек
25 декабря 2022, 16:10, Илья Звягинцев
Отток населения в Алтайском крае в 2022 году усилился в 1,7 раза. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
За период с января по октябрь 2022 года из региона уехали 28,7 тыс. человек. В прошлом году этот показатель составил 26,2 тысячи человек.
Миграционное снижение населения в 2022 году составило более шести тысяч человек, а по результатам прошлого года этот показатель находился на уровне 3,6 тысячи человек.
«Число выбывших из края увеличилось на 2463 человека (или на 9,4%) за счёт эмигрантов в государства — участники СНГ и страны дальнего зарубежья — на 5648 человек (или в 2,3 раза), снижение числа выбывших в другие регионы России составило 3185 человек (или 14,5%)», — сказано в сообщении Алтайкрайстата.
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