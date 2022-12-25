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Отток населения из Алтайского края усилился в 1,7 раза

Миграционное снижение населения в 2022 году составило более шести тысяч человек

25 декабря 2022, 16:10, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Отток населения в Алтайском крае в 2022 году усилился в 1,7 раза. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

За период с января по октябрь 2022 года из региона уехали 28,7 тыс. человек. В прошлом году этот показатель составил 26,2 тысячи человек.

Миграционное снижение населения в 2022 году составило более шести тысяч человек, а по результатам прошлого года этот показатель находился на уровне 3,6 тысячи человек.

«Число выбывших из края увеличилось на 2463 человека (или на 9,4%) за счёт эмигрантов в государства — участники СНГ и страны дальнего зарубежья — на 5648 человек (или в 2,3 раза), снижение числа выбывших в другие регионы России составило 3185 человек (или 14,5%)», — сказано в сообщении Алтайкрайстата.

Комментарии 85

  • Предатели малой Родины!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Местный режим - позорный
    25 декабря, Гость   Ответить
  • У Томенко все хорошо!!!!!!Работа наших чинушь на лицо!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Конечно, с такими зарплатами здесь ловить нечего, при этом газ и электричество стоят на 20-30 процентов дороже чем в других регионах. Проголосуйте правильно ли а предстоящих выбор, Томенко не тянет.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Спасибо нашему местному правительству! Вы все сделали чтобы опустить экономику Алтая ниже плинтуса, люди ищут где лучше. А руководители вешают медальки.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • А что хотели, пока доход населения не поднимут, дохлый номер, губернатор не работает
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Предатели малой Родины!=====нужно принять закон, который ограничивает в правах таких несознательных, местные власти давно поделили сферы влияния обирания населения,поэтому уезжающие лишают их установившейся прибыли
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Послушаешь местное ТВ, всё делается для народа. Кудинов вещает по Катуни, одним словом кудиновщина процветает.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Паспорта отнять Лимиту всю на родину депортировать
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Во всем что происходит в России виновен Путин и его команда.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Через год тоже уедим с Алтайского края, безумно люблю его, но медецина говно, власти говно, зажали сил нету, всё регионы процветают, нашъ же утоп в политическом беспределе.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • По повышению цен мы впереди всей страны... А по зарплатам(... Обещали ЖКХ не более +9%, а решили поднять на 15... То же уже думаю уезжать
    25 декабря, Гость   Ответить
  • А нечего было город в дикие пробки вгонять
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ах они негодяи! Сперва с малой родины, а потом-из РОССИИ??!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Мы свободные люди и живём в свободной стране! Свободней уже некуда! Хачу уехали, хачу приехали. В чём вопрос???
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Статистика штука упрямая .
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Начало исхода народа с Алтая началось еще при губернаторе Карлине ("Филармония"), который умудрился за свое правление уничтожить и продать свыше 50 заводов, комбинатов, фабрик Союзного значения не считая краевых промышленных объектов. Барнаул и край превратились в чужой торговый центр с дикими ценами, конторами, банками и т.д, А выпускнику ВУЗа, колпеджа или уволенных в связи с ликвидацией предприятий трудоустроится невозможно, а если и предлагают работу, то по факту это максимум 1,5 МРОТ. Поликлиники оптимизируются. Врачи сбежали. Лечение и обследования только в платных учреждениях и т.д. Вот и бежит народ и не жалеет. P.S. За все время Алтайскому краю всегда не везло с руководителями.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Начало исхода народа с Алтая началось еще при губернаторе Карлине ("Филармония"), который умудрился за свое правление уничтожить и продать свыше 50 заводов, комбинатов, фабрик Союзного значения не считая краевых промышленных объектов. Барнаул и край превратились в чужой торговый центр с дикими ценами, конторами, банками и т.д, А выпускнику ВУЗа, колпеджа или уволенных в связи с ликвидацией предприятий трудоустроится невозможно, а если и предлагают работу, то по факту это максимум 1,5 МРОТ. Поликлиники оптимизируются. Врачи сбежали. Лечение и обследования только в платных учреждениях и т.д. Вот и бежит народ и не жалеет. P.S. За все время Алтайскому краю всегда не везло с руководителями.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ну если често, то перспектив без блата вообще никаких, а после сорока даже с блатом уже никому не нужна. Только в продавщицы или в марийку на кассу. И это с высшим образованием.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • не бойтесь, самые слабые и неимущие никуда не уедут, будут тут помирать, спасибо господину пэжэ, капитану видней из бункера куда и как рулить, статистикой всё отрегулируют и ещё сами себе завидовать будем как хорошо живём, главное глаза не открывать и верить, не верующему тут не место! .. всё сказанное сарказм, у кого есть мозги поймет правильно.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Помнится, когда губера назначили, он сказал, что так жить нельзя. А что изменилось?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Дочь уехала в Новосибирск и рада, комуналка дешевле, работы валом, зп в два раза выше, чем в Барнауле.Приехала в Барнаул, удивилась, что у нас город пенсионеров. Говорит в Новосибирске много молодёжи, а у вас одни пенсионеры и в транспорте и на улице и в магазинах.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • да что вы все губеров смакуете, ясно же, что все идет сверху, дай мне лояльность на местах и делай, что душе угодно, уголовные и и нравственные законы не для них, для этого и была создана вертикаль , последний губер выбранный народом был Евдокимов, но даже и он ничего против молоха не смог бы сделать, он не вписывался в вертикаль поэтому и быстро закончился
    25 декабря, Гость   Ответить
  • ДДа здеь АК жизнь не сахар ,да ещё чиновничий разгул ! Нищета повсеместная и перспектив никакихГ ость,
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Витя будь ты проклят
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, он просто пошутил
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Так и есть, может в этом году или следующем, но должно измениться как-то , у нас самый бедный регион с самым богатым губернатором...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да сами сколько получаете ЗП как можно прожить на 20 т.р. вот и ищут где больше платят скоро на Алтае ни кого не будет
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Энергия развития
    25 декабря, Гость   Ответить
  • В очередной раз убеждаюсь что приняли верное решение свалив с края
    25 декабря, Гость   Ответить
  • за то земля вся раскуплена москвичами!? а может и не только ими... не-е-е-ет... они что-то знают или чувствуют... не просто так нашу землю от нас освобождают...?!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Я тоже собираюсь валить с Алтайского края, причëм очень скоро, работа есть (зарплаты нет), цены выше Москвы ( на многие продукты, даже на гречку!!!) так что прощай родимый край
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Просто удовольствие получил, почитав комментарии) каких только животных в Барнауле не водится) Я могу ответить всем вам, паскудным существам) Я с удовольствием живу в Барнауле. Я много где бываю, но всегда радостью возвращаюсь домой. А вы можете и дальше гадить друг на друга, и жевать сопли) удачи всем вам, говноедам)
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Да,у меня высшее экономическое образование но я работаю на тракторе ,все впорядке
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Наш край - это могила для молодежи, рай для чиновников и для пенсионеров медленный конец жизни...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • строют только пустышки высокие,без красоты и комфорта для людей, скоро тени от домов одни видно будет весь город превратили ..
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Мы тоже скоро уедем - хамство, грубость, травля, безнаказанность, высокие цены, низкое качество услуг, образование и здравоохранение - сплошные проблемы, даже продукты питания поражают высокими ценами при жутком качестве. Патриотизм не спасает. Жить, работать, учить ребенка здесь больше не хочется.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Я готов свалить с родного Алтая хоть куда, в Квартиру выставил на продажу жду покупателя, здесь дела не фиг... Хотя вся жизнь прошла здесь.... Жалко но перспективы здесь 0...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ну да. Только как война в Европе так все сразу повалят в наш край. Ибо у нас картошечка и хлебушек, а в войну главное с голоду не сдохнуть. В послевоенные годы в Белоруссии голод был, так оттуда к нам деревнями уезжали. Знакомы рассказывал как сначала послали одного разведать что к чему и тот из Славгорода привез каравай хлеба. Лет десять назад на этом сайте статья была о лучшем городе для жизни и мол лучшим был признан Белгород. Я даже специально посмотрел где это. В 2022 это наверное худший город для жизни. Так что где-то лучше сейчас, где-то очень плохо, а у нас стабильная бедность.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Барнаул жопа мира
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Согласен
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Будут китайцы
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, москвичи будут, они активно с/х земли у обанкротившихся фермеров за долги забирают. Будут земли ядами заливать, собирать урожай, убивать земли
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вот и молодчина, дочка Ваша. Пока молодая, мобильная, нужно найти, где лучше. Удачи ей и здравия Вам!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Закрепостить всех и точка.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, полностью соледарен возм[ём любой район края это трамплин для м. А потом вигаются выше а куда простому народу из профессиональных рабочих специальностей за мрот нет уш и едут люди за светлым будущим в чужие края.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Вот оно реальное сокращение безработицы. Город питает сельское население, но всех погладить не может. Разруха производства, и развал села, вот и результат. Всем здоровья!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Бегут как крысы с карабля предатели родины, туда им и дорога
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Наш край - это могила для молодежи, рай для чиновников и для пенсионеров ----------------Для пенсионеров не рай.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Только как война в Европе так все сразу повалят в наш край.--------------А если китайцы придут? На Таймыр валить? На Сахалин, так там японцы придут. На Кавказ турки придут, в Крым и Ростов хахлы, в Омск казахи. А может жить где живешь и мочить всех тридварасов, что против России?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Все боятся правды, а правда на ладони.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • За два года выехало два Петропавловского района.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Тоже крепко задумываюсь о том, что бы съехать с Алтайского края.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Валите уже молча с края,заипали плакаться.Всем пох на вас.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, есть еще беднее например Забайкальский край и это факт к сожалению ?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • У меня уже скоро здесь друзей не останется, половина свалила, остальные на чемоданах. Тоже задумываюсь о переезде.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Ну и валИте! Судя по орфографии и стилю ваших комментариев вы даже начальную школу не окончили, а запросы просто гигантские. Ну и зачем краю такие тупые? Один вот умный - экономист - тракторист, так у него всё хорошо!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Губернатор дрянь
    26 декабря, Гость   Ответить
  • ну да повышение по теплоснабжению Солтон составило 24.2 процента остальные отдыхают и это район имеет на территории свой угольный разрез в 30 км. от кочегарки. Каково а ?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Сидит и бороду свою почесывает. Мы ему на фиг не нужны, мы для них отребье. Жить там можно им оказывается! Все под себя. Ни одного даже маленького производства не запустили, а хотя даже в ВОВ в Барнауле были основаны заводы, а сейчас хоть и время почти военное все только торговые центры строят. Люблю свой родной край, но думаем о смене жилья в др регион, т к жить стало... Обидно за Алтай(житницу России) всю растерзали на куски кровные как шакалы москвичи и др толстосумы
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Крысы умные, им лучше видно сколько в трюме воды.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Так китайцы и так уже потихоньку сюда просачиваются . Погугли про Бурлинский район , там уже 17 тыс гектар китайцы обрабатывают .
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, не с края, а из
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, не с края,из ----да хоть как называй,все равно народ уезжает
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Нас пять сестер.у нас есть дети и уже у кого то внуки.мы собираемся уезжать все вместе.брат 13лет живёт в Москве.уже давно зовёт переезжать.так как в крае нет перспектив никаких.поэтому у кого есть возможность,кто не боится перемен вы Молодцы
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Шелаболиха, здесь оплату за отопление подняли на 28 процентов. Кошмар - придется 1/3 пенсии отдать только а тепло.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Вы даже голосовать не ходите а ждёте перемен
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вы даже голосовать не ходите----господи,еще одна святая душа которая верит в сказки
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Да вы хоть заголусуйтесь! До настоящего времени законодательно нет механизма отзыва депутатов, которые не оправдали надежд, нет никакой отчетности перед народом за свои действия. Даже мэра выбрать нельзя, а только назначать.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • уехал в 2005 в мск ни о чем не жалею вообще свои бизнеса 3 трехи в мск и т.п. пристраиваю земляков к себе общаемся на равных чванства нет и в помине если пашешь получаешь ого-го... дядя женя женёк
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, читают комментарии жителей губернатор, глава города, другие чиновники.Или им это и не хрен не нужно.Им хорошо! значит должно быть всем хорошо.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Ну и валИте!........ Мы с мужем согласны!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А чего тут ловить даже с двумя высшими образованиями. На нужных местах везде свои сидят, пусть и без опыта и без образования! Поэтому и ценообразование и уровень жизни у нас в розовых очках и с лапшой на ушах населения!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость. Гнать всех чужаков,и работа будет у всех. Удачи всем и добра.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, я живу в Новосибе.Всё то же самое ..беспробудность и нищета при ломящихся товарами тц.не звездите..везде одиннаково было всегда и будет так.Не хватает денег.. возьмите подработку.Власти за нас точно работать не станут.Кто работает тот имеет всё и не жалуется.Ну детский сад впрямь..))Едут потому что привыкли блукать и надеяться на доброго царя...это природа немудрого человека такая.Кто заточен на реальное созидание тот всегда с работой и деньгами.У меня есть тоже сосед ..так ему все тоже виноваты и должны всегда..А сам он никому ничего не должен..даже себе и детям...вот и тянет лямку МРОТа и живёт в мечтах о доброй власти и мирах где хорошо)) только сам пальцем за всю жизнь не шевельнул.. Хотя руки растут не из ж..с головой таким не повезло...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, он ещё сказал, что надо возвращать заводы в Барнаул.Звучало музыкой.Но что-то заело с пластинкой,музыку отключили.Возвращение заводов не вижу и не слышу.Про пожары на заводах слышу.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Полностью поддерживаю.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • За декабрь одно только отопление 5 тысяч пришло, вся комуналка 8 тысяч, квартира маленькая, двушка, вот так
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Я тоже по вахтам мотаюсь с Алтайского края, уже 21 год. Как предприятие, в нашем посёлке городского типа, умудрились похерить, стех пор и мотаюсь в Томскую область на заработки, семью почти не вижу. Нужно местных князьков триебушить, ЖКХ не подъёмное, работы нет, дет сады и школы сокращаются, на их месте появляются сторонние торговые точки, работы нет, врачи убегают-некоторые оставшиеся перебираются в частные клиники и там в три дорога диоут с населения деньги. За один приём у врача , чтобы он назначил дальнейшее лечение 800-900 руб. А то таких заходов по ходу прохождения лечения и задачи анализов нужно делать к лечащему врачу несколько раз - вот и считайте.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А будет еще "веселее".
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Самое большое количество жителей края было в 1995 году, когда после развала СССР из Средней Азии и Казахстана ехало очень много русских в Алтайский край. Тогда было 2 миллиона 694 тысячи человек. В 2021 году согласно Росстату в крае проживало 2 миллиона 163 тысячи человек. То есть, за 26 лет демографические потери края составили полмиллиона человек или почти 20%. Это демографическая катастрофа. Все 27 лет с 1995 года отсюда уезжали в основном молодые и трудоспособные люди. А это значит, что их дети там, а не тут в Алтайском крае, их внуки будут там, а не тут. То есть, мы ещё увидим накопительный эффект от отъезда молодого населения в виде ещё большего сокращения населения края. Я не удивлюсь, если лет через 15 в крае будет не более 1,5 миллионов человек.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, кто?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да нет сразу валим за границу.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, с чем?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Ну... Разнылись... А я вот приехал наоборот,дом купили в глухой деревне, из Омска не из Москвы. Весной живность заведу, все нравится, все классно, людей мало, тишина...
    28 декабря, Гость   Ответить
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