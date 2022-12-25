Отток населения из Алтайского края усилился в 1,7 раза

Миграционное снижение населения в 2022 году составило более шести тысяч человек

25 декабря 2022, 16:10, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Отток населения в Алтайском крае в 2022 году усилился в 1,7 раза. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

За период с января по октябрь 2022 года из региона уехали 28,7 тыс. человек. В прошлом году этот показатель составил 26,2 тысячи человек.

Миграционное снижение населения в 2022 году составило более шести тысяч человек, а по результатам прошлого года этот показатель находился на уровне 3,6 тысячи человек.