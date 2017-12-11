Ответственный за обращение с газом в домах может появиться в России

В многоквартирных домах должна появиться специальная организация, ответственная за безопасное газоснабжение и своевременный ремонт подобных систем. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс направлены на рассмотрение Госдумы, пишет "Парламентская газета".

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В тексте документа указано, что в связи с участившимися авариями с использованием газового оборудования в домах необходимы новые правовые меры, которые бы позволили полностью исключить риск возникновения пожаров, взрывов и других чрезвычайных ситуаций.

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, соблюдение требований к надежности и безопасности дома и находящегося в нем имущества.

В соответствии с пунктом 16 Правил пользования газом техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования осуществляются на основании договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования, заключаемого между заказчиком и исполнителем.

Учитывая комплексный характер работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования, а также единство системы газопотребления многоквартирного дома, единый договор позволит соблюсти требования законодательства о техническом регулировании к безопасности многоквартирного дома и его жильцов, уверены авторы инициативы.

Потребителям услуги по газоснабжению обеспечен выбор контрагента по договору о техобслуживании и ремонте, которым может являться специализированная организация с лицензией на эту деятельность, имеющая аварийно-диспетчерскую службу.

Поддержание системы газоснабжения, своевременное техническое обслуживание и ремонт помогут избежать угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Кроме того, по мнению законодателей, такой подход позволит снизить расходы на содержание газопроводов в многоквартирном доме.