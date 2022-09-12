Светофор отключили на оживленном участке улицы Власихинской в Барнауле

В Барнауле на оживлённом перекрёстке отключили светофор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 8 часов утра не будет работать светофор на пересечении улиц Власихинская и Ленточный бор. Отключение продлится до 13 часов дня.

Отмечается, что это необходимо для проведения планового ремонта на сетях электроснабжения.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этом участке улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.