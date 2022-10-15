Память о погибшем в ходе спецоперации росгвардейце увековечили в алтайском селе

В селе Новичиха Алтайского края открыли стелу в память о погибшем в ходе спецоперации младшем сержанте Александре Юркове. Об этом сообщает краевое управление Росгвардии.

Юрков служил в разведроте рубцовского полка оперативного назначения. Росгвардеец погиб в марте, в ходе выполнения задачи по защите жителей Донбасса, в возрасте 29 лет. Посмертно награждён орденом Мужества за отвагу и самоотверженность.

В центре села, в котором жил и учился военный, на Мемориале Славы установили стелу из чёрного гранита с его фотографией. На мероприятие, посвящённое памяти Александра Юркова, собрались десятки односельчан, друзья, сослуживцы, соседи и члены семьи.