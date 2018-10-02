Памятник Юрию Гагарину открыли в Сан-Марино

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В Сан-Марино в понедельник, 1 октября, открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что бронзовый бюст, созданный скульптором Алексеем Леоновым, установлен у входа в Университет Сан-Марино.

Торжественная церемония открытия памятника космонавту была приурочена к 25-летнему юбилею установления полноформатных дипломатических отношений между РФ и Сан-Марино.

В церемонии участвовали госсекретарь по иностранным делам, политическим вопросам и проблемам юстиции Сан-Марино Никола Ренци, другие члены правительства республики, посол РФ в Италии и в Сан-Марино по совместительству Сергей Разов, а также ректор университета Коррадо Петрочелли и представители дипкорпуса.